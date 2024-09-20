Борис Джонсон предложил принять Украину в НАТО до окончания конфликта с РФ

По мнению экс-премьера Великобритании, Североатлантический договор вполне позволяет это сделать

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Экс-премьер Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон предложил в ближайшие месяцы принять Украину в НАТО, не дожидаясь завершения конфликта между Киевом и Москвой. В авторской статье для еженедельника The Spectator он написал, что это можно сделать, если не распространять действие принципа коллективной обороны на всю территорию Украины.

"Нам нужно сейчас же принять Украину в НАТО, немедленно. Существует способ это сделать, - считает Джонсон. - Мы могли бы пригласить Украину вступить в НАТО еще до окончания войны. Это так, потому что мы могли бы распространить гарантии безопасности, основанные на статье 5 [Североатлантического договора], на всю украинскую территорию, которую Украина контролирует сейчас или будет контролировать к моменту завершения фазы активных боевых действий в конце года, и при этом подтвердить неотъемлемое право украинцев на всю территорию их страны в границах 1991 года".

По мнению Джонсона, такой шаг позволил бы "защитить большую часть Украины и при этом помочь ей вернуть остальные территории". По его словам, Североатлантический договор вполне позволяет это сделать. Как пишет британский экс-премьер, в статье 6 этого документа указано, что страна может стать членом альянса даже в случае, если гарантии безопасности не будут распространяться на всю ее территорию. Джонсон считает, что приняв Украину в альянс, Запад пошлет Кремлю "ясный сигнал" о том, что у России больше нет своей "сферы влияния".

"Пришла пора, чтобы [президент РФ Владимир] Путин осознал, что у России может быть славное и счастливое будущее, но как и британцы, русские определенно вступили в клуб постимперских держав, и это на самом деле хорошо", - утверждает бывший премьер.

Джонсон верит в реалистичность своего предложения, однако подчеркивает, что его воплощение в жизнь будет зависеть от решимости стран НАТО, в первую очередь США. По его словам, в Пентагоне будут сопротивляться такому шагу, однако республиканец Дональд Трамп сможет преодолеть инерцию военного руководства страны, если станет президентом по итогам ноябрьских выборов.

В своей статье Джонсон также вновь высказался за то, чтобы немедленно разрешить Киеву использовать дальнобойные западные вооружения для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Он выразил разочарование по поводу того, что переговоры между президентом США Джо Байденом и британским премьером Киром Стармером по этому вопросу, "судя по всему, ни к чему не привели, по крайней мере на этом этапе".