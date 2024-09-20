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Интерфакс-АВН

Эстония планирует инвестировать в оборону 6,4 млрд евро в течение трех лет

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Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

Таллин. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Эстония планирует инвестировать в 2025-2028гг в оборону 6,4 млрд евро и выйти на второе место в мире по военным расходам в процентах от валового внутреннего продукта, заявил на пресс-конференции министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

"В период с 2025 по 2028 год в сферу обороны будет инвестировано около 6,4 миллиарда евро. В процентном отношении к ВВП это означает, что в ближайшие годы расходы Эстонии на оборону будут достигать не менее 3,3% в год, а в 2026 году вырастут до 3,7% ВВП", - сказал Певкур, комментируя заложенные в одобренном в четверг проекте бюджета на 2025 год средства на оборону.

По его словам, Эстония займет по коэффициенту расходов на оборону второе место в мире после Польши, опережая даже США.

Большую часть средств, или 1,6 млрд евро предполагается направить на закупку боеприпасов. По словам Певкура, значительно вырастут поставки систем разведки и раннего предупреждения, беспилотников и противодронового оружия, в 2025 году будут получены колесные САУ "Цезарь", продолжатся поставки гусеничных гаубиц К-9, большого количества противотанкового оружия.

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