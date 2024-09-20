Спецслужбы удаленно взрывают пейджеры и рации. Могут ли они уничтожить обычные смартфоны россиян?

«Лента.ру»: удаленно взорвать пейджеры без взрывчатки практически невозможно

На данный момент в результате взрывов устройств связи в Ливане пострадали около 4500 человек. Если первоначально взрывались пейджеры представителей шиитской организации «Хезболла», то в последнее время стало появляться все больше сообщений о детонации радиостанций, ноутбуков, магнитол, смартфонов, устройств для снятия отпечатков пальцев и приборов на солнечных батареях.

Израиль стал не первым государством, использовавшим дистанционный подрыв устройств связи, а описание подобной возможности можно встретить еще в документах Пентагона полувековой давности. Также нельзя забывать, что Израиль уже применял дистанционно подрываемые устройства связи, например — в 1996 году против одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Яхьи Айяша, которому доставили заминированный телефон.

Взорвавшиеся в Ливане устройства были из новой партии

Объединяет эти и другие случаи одно — взрывались только те устройства, в которые предварительно была установлена взрывчатка. При этом тип устройства не играл роли и взрывчатка приводилась в действие дистанционно.

Взрывы устройств связи в Ливане. Источник: Houssam Shbaro / Anadolu / Getty Images

Reuters и другие издания пишут, что взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которая поступила в страну около полугода назад. По словам источников, устройства были закуплены после приказа лидера «Хезболлы» об отказе от смартфонов.

«Это, скорее всего, заложенная взрывчатка, а не взлом. Почему? Слишком много последовательных, очень серьезных травм. Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать гораздо больше мелких возгораний и осечек», — написал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в соцсети X (бывший Twitter).

Арабский канал «Аль-Маядин» прямо указывает, что в устройства было заложено взрывчатое вещество, которое невозможно отследить сканерами ни на таможне, ни в аэропорту. Источник рассказал, что оно было специально разработано для этой операции.

Подрыв устройства связи без взрывчатки практически невозможен

Большинство случаев взрыва устройств связи, в которых не была заложена взрывчатка, связано с воспламенением их аккумуляторных батарей, которые были устаревшими или дефектными, считает физик Александр Широкорад. Зачастую такие взрывы не опасны, а воспламениться таким образом может все что угодно, включая холодильник и микроволновку.

Если хакер сможет вызвать короткое замыкание в литиевой батарейке, то она может взорваться, но только в этом случае. Возгорание аккумулятора без взрывчатки — это неприятная ситуация, например, для того же пилота лайнера, но к гибели человека это вряд ли приведет Александр Широкорад физик

По его мнению, опасность мобильных устройств заключается не в том, что они могут взорваться, а в возможности их использования для отслеживания геолокации и передаваемой информации.

Современные смартфоны защищены от самоподрыва

По словам ведущего аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, используемые в современных гаджетах — iPhone или Android-смартфонах — аккумуляторы отличаются высокой степенью надежности, поэтому их самопроизвольный подрыв маловероятен.

Батареи получили множество защитных контуров, от температурных датчиков до специальных материалов, которые предотвращают их возгорание. Отсюда вывод — взорвать батарею телефона либо планшета практически невозможно. Во всяком случае, стандартную батарею, которая использовалась производителем при создании устройства Эльдар Муртазин ведущий аналитик компании Mobile Research Group

По его словам, для исключения ситуации, аналогичной той, которая произошла в Ливане, мобильные устройства необходимо приобретать у проверенных поставщиков, а отдавать их в ремонт сертифицированным службам.