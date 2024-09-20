Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35

Источник изображения: topwar.ru
В интернете опубликованы новые кадры полётов истребителей F-35A/B ВВС США и Британии, на которые обратил внимание испанский обозреватель из-за ряда замеченных им «странностей».
- говорится в издании Defense and Aviation.
Как указывается, F-35 оснащен системами радиоэлектронной борьбы, которые создают помехи на радарах противника. Аналогичным образом средства РЭБ повлияли на работу Wi-Fi камеры обозревателя, который, снимая полеты, транслировал видео в режиме реального времени.
Источник изображения: topwar.ru
Также в испанском издании обратили внимание на инверсионный след. Это обычный конденсат, который образуется на краях крыла, когда самолет пролетает через облака или проходит участок с повышенной влажностью воздуха.
Источник изображения: topwar.ru
- отметил испанский обозреватель.