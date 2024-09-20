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Военное обозрение

Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35

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Источник изображения: topwar.ru

В интернете опубликованы новые кадры полётов истребителей F-35A/B ВВС США и Британии, на которые обратил внимание испанский обозреватель из-за ряда замеченных им «странностей».

Одной из любопытных деталей являются помехи, которые F-35 создает в сетях Wi-Fi

- говорится в издании Defense and Aviation.

Как указывается, F-35 оснащен системами радиоэлектронной борьбы, которые создают помехи на радарах противника. Аналогичным образом средства РЭБ повлияли на работу Wi-Fi камеры обозревателя, который, снимая полеты, транслировал видео в режиме реального времени.

Источник изображения: topwar.ru

Также в испанском издании обратили внимание на инверсионный след. Это обычный конденсат, который образуется на краях крыла, когда самолет пролетает через облака или проходит участок с повышенной влажностью воздуха.

Источник изображения: topwar.ru

Что странно, так это две линии, которые выступают вперед [по отношению к расположению самолета], в том же направлении, что и конденсационные следы, как будто открывая борозду между облаками. Я никогда не видел ничего подобного ни на одном другом самолете

- отметил испанский обозреватель.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
1 комментарий
№1
20.09.2024 06:27
Это они серьёзно? Тень от инверсионного следа законцовок крыла на облачности ниже за работу РЭБ выдают? Хайп чистой воды - хотя, многие (и я в т.ч.) прочитали :)

Но, до уровня "поникших стволов Кука" не дотягивает.ИМХО, есть куда расти.
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