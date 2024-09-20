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Военное обозрение

CNN: Израиль уведомил США о предстоящей операции в Ливане накануне подрыва пейджеров «Хизбаллы»

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Источник изображения: topwar.ru

Ситуация на Ближнем Востоке вновь накалилась до предела. На фоне неудачных попыток со стороны США склонить власти Израиля к заключению перемирия с ХАМАС, еврейское государство, похоже, приступило к подготовке «большой войны» с Ливаном.

Так, во вторник, 17 сентября, практически во всех ливанских регионах прогремели взрывы. Сдетонировали пейджеры, которыми члены «Хизбаллы» пользовались для закрытой связи. Ранения получили более 4 тыс. человек, еще более 10 погибли.

В то же время, вчера по Ливану прокатилась новая серия взрывов. На этот раз детонировали рации членов шиитской группировки и другие гаджеты.

Стоит отметить, что сразу после инцидента с пейджерами во вторник ливанские власти и их союзники обвинили в произошедшем Израиль. В то же время представители США обратились к Ирану с призывом воздержаться от эскалации, заявив, что ничего не знали о вероятности подобного инцидента.

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на собственные источники заявляет, что накануне волны взрывов пейджеров «Хизбаллы» израильские власти уведомили США о готовящейся операции в Ливане. При этом подробностей касательно ее проведения предоставлено не было.

Напомним, что после двух волн взрывов устройств связи членов шиитской группировки, Генштаб Израиля утвердил план наступления на Ливан. Кроме того, премьер страны Нетаньяху заявил, что уже скоро граждане северных регионов смогут вернуться в свои дома.

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Израиль
Иран
Ливан
США
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