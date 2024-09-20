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Интерфакс-АВН

Израильская разведка создала фиктивную компанию для производства снаряженных взрывчаткой пейджеров "Хезболлы" - СМИ

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Пейджер Apollo
Пейджер Apollo.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Разведка Израиля ранее открыла фиктивную компанию, которая занималась сборкой пейджеров со взрывчаткой специально для членов ливанского движения "Хезболлы", сообщает в четверг The New York Times со ссылкой на источники.

"Еще до того, как лидер движения Хасан Насралла решил расширить использование пейджеров в рядах "Хезболлы", Израиль активировал план учредить подставную компанию, которая будет изображать из себя производителя пейджеров на мировой рынок", - информирует газета.

"По всем признакам BAC Consulting была базирующейся в Венгрии компанией, которая получала контракты на производство для тайваньской компании Gold Apollo. А в действительности, как заявили три источника в разведке, знакомых с этой операцией, речь шла об израильской сети. Также создали еще две подставные компании, чтобы скрыть истинные личности производителей пейджеров - израильских офицеров разведки", - отмечает издание.

При этом BAC Consulting работала и с обычными клиентами и собирала для них стандартные устройства. Однако главным клиентом оставалась "Хезболла": в пейджерах для него в батареи монтировали взрывчатку из химического соединения пентаэритриттетранитрата.

Пейджеры начали поступать в Ливан летом 2022 год, но поставки выросли после того, как в феврале 2024 года лидер движения Насралла призывал снизить зависимость от мобильных телефонов в связи с опасностью шпионажа. Два американских офицера разведки заявили The New York Times, что летом этого года в Ливан привезли тысячи пейджеров, которые разошлись среди офицеров "Хезболлы" и их союзников.

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывом пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

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Страны
Венгрия
Израиль
Ливан
США
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