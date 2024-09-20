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ЦАМТО

СП BrahMos Aerospace рассчитывает подписать новый контракт на поставку ракет к концу года

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BrahMos Aerospace
BrahMos Aerospace.
Источник изображения: Евгений Пахомов/ ТАСС

ЦАМТО, 19 сентября. Индийско-российское СП BrahMos рассчитывает подписать, по крайней мере, один новый контракт на поставку ракет к концу текущего года.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил официальный представитель компании Правин Патак.

"Мы сейчас находимся в поиске новых контактов. Есть ряд стран, с которыми это обсуждается – как в Юго-Восточной Азии, так и в некоторых других регионах. Мы надеемся, что, по крайней мере, еще один контракт будет подписан к концу этого года", – сообщил П.Патак на полях Международного авиасалона на острове Бали.

Индийско-российское СП BrahMos ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже одноименных крылатых ракет, в том числе с Индонезией, Малайзией, ОАЭ, Вьетнамом и Саудовской Аравией, сообщал ранее "РИА Новости" представитель компании.

Как напоминает агентство, СП BrahMos Aerospace 28 января 2022 года подписало контракт с Минобороны Филиппин на поставку трех дивизионов противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 млн. долл. Как отмечал ранее министр обороны страны, помимо самих систем контракт включает обучение персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.

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Страны
Вьетнам
Индия
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ОАЭ
Саудовская Аравия
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
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