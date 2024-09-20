Войти
Известия.ru

Морпехи показали лабораторию для сборки беспилотников в Курской области

349
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Служащие в Курской области морпехи 810-й бригады в четверг, 19 сентября, показали лабораторию, в которой собирают беспилотники.


Взрывотехник с позывным Угрюмый показал, как подготавливает кумулятивные снаряды со шрапнелью, которые в скором времени доставят на фронт на курском направлении, где будут поражать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Боеприпас от РПГ очень легкий — 800 грамм, и чтобы «птичка» просто так не летала, было принято решение добавить вес шрапнелью. Это пустая бутылка, которая прогрета горелкой. Она обжимается, потом наполняется шрапнелью и также запаивается», — рассказал он.

Также в лаборатории ведется сборка поврежденных дронов. Радиоинженер с позывным Леший заявил, что иногда даже из совсем непригодных образцов можно собрать то, что будет пристойно работать. В их запасе есть все компоненты, чтобы починить беспилотник почти в любом состоянии.

«Когда мы доставляем дроны на позицию, они уже готовы. То есть операторам, инженерам необходимо просто подключить это все и, собственно, работать», — рассказал командир центра БПЛА с позывным Док.

По его словам, весь процесс занимает у них очень мало времени: логистика налаживается, и работа идет быстрее.

«Ударные беспилотники стали незаменимыми на фронте. Они не раз уничтожали не только опорные пункты ВСУ, но и различную технику, в том числе — натовского производства», — заключил военкор «Известий» Эмиль Тимашев.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Согласно докладу, были уничтожены личный состав и боевая техника ВСУ.


ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 13:44
  • 4
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 20.09 12:51
  • 1
Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин
  • 20.09 12:17
  • 1
Москва в долгу перед Пекином в составе антизападной оси, считает глава НАТО (The Times, Великобритания)
  • 20.09 11:23
  • 4833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.09 10:58
  • 5
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 20.09 06:27
  • 1
Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35
  • 19.09 22:25
  • 1
ВВС Бразилии рассматривают индийский LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену парка F-5 "Тайгер-2"
  • 19.09 22:15
  • 594
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями