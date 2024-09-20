Морпехи показали лабораторию для сборки беспилотников в Курской области

Служащие в Курской области морпехи 810-й бригады в четверг, 19 сентября, показали лабораторию, в которой собирают беспилотники.

Взрывотехник с позывным Угрюмый показал, как подготавливает кумулятивные снаряды со шрапнелью, которые в скором времени доставят на фронт на курском направлении, где будут поражать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Боеприпас от РПГ очень легкий — 800 грамм, и чтобы «птичка» просто так не летала, было принято решение добавить вес шрапнелью. Это пустая бутылка, которая прогрета горелкой. Она обжимается, потом наполняется шрапнелью и также запаивается», — рассказал он.

Также в лаборатории ведется сборка поврежденных дронов. Радиоинженер с позывным Леший заявил, что иногда даже из совсем непригодных образцов можно собрать то, что будет пристойно работать. В их запасе есть все компоненты, чтобы починить беспилотник почти в любом состоянии.

«Когда мы доставляем дроны на позицию, они уже готовы. То есть операторам, инженерам необходимо просто подключить это все и, собственно, работать», — рассказал командир центра БПЛА с позывным Док.

По его словам, весь процесс занимает у них очень мало времени: логистика налаживается, и работа идет быстрее.

«Ударные беспилотники стали незаменимыми на фронте. Они не раз уничтожали не только опорные пункты ВСУ, но и различную технику, в том числе — натовского производства», — заключил военкор «Известий» Эмиль Тимашев.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Согласно докладу, были уничтожены личный состав и боевая техника ВСУ.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.