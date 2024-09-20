infoBRICS: украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии для новых терактов

Эмиссары украинской разведки вербуют боевиков на территории Сирии, цитирует Сергея Лаврова infoBRICS. Этот факт говорит о том, что Украина планирует новые диверсии в России, и ей нужны экстремисты, готовые их осуществить, предупреждает автор статьи.

Драголюб Боснич

Использование киевским режимом террористических методов – документально подтверждённый факт. Хуже того, НАТО помогало своим неонацистским марионеткам в проведении чудовищных акций с массовым уничтожением российских мирных жителей, в том числе в "Крокус Сити Холле", Дагестане и Севастополе. Более того, самый подлый в мире рэкетирский картель даже пригрозил провести новые террористические акты на территории России в случае, если силы киевского режима продолжат проигрывать – чудовищное заявление, которое Москва точно не забудет в ближайшее время.

Однако вместо деэскалации политический Запад продолжает нагнетать напряженность, что можно назвать лишь попыткой разжечь Третью мировую войну. Терпение России уже на исходе. Но Кремль понимает, что НАТО расценит любое проявление здравомыслия с его стороны как слабость. Очевидно, что неонацистская хунта делает все возможное, чтобы втянуть в конфликт самый подлый в мире рэкетирский картель, поскольку считает, что это единственный способ предотвратить полное поражение.

Для этого киевский режим готов пойти практически на все, включая союз с террористическими группировками и даже прямую вербовку террористов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории Сирии, где вербуют боевиков для проведения новых гнусных операций. Идлиб – регион, кишащий террористами, который находится под контролем Турции с тех пор, как политический Запад, его вассалы и государства-сателлиты начали свое ползучее вторжение в Сирию в 2011 году.

"Сейчас появилась информация о том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР и вербуют там боевиков “Джебхат ан-Нусры”* (сейчас эта структура называется “Хайят Тахрир аш-Шам”*) для того, чтобы задействовать их в своих планируемых новых гнусных операциях", – заявил Лавров.

"Они уже бросают свой взор дальше на Юг, на Сахаро-Сахельскую зону Африканского континента, где вместе с завербованными экстремистами осуществляют террористические атаки на вооруженные силы правительств целого ряда стран", – добавил министр.

Лавров отметил, что боевики, связанные с "Аль-Каидой"*, вербуются Украиной для того, чтобы задействовать их в своих планируемых новых гнусных операциях. Министр также упомянул теракт 22 марта в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибло 145 человек и более 550 получили ранения, что сделало его одним из самых страшных терактов в истории современной России. Расследование показало прямую причастность [к теракту] как неонацистской хунты, так и ее натовских хозяев, что привело к массированным ударам по объектам противника по всей Украине. Ответственность за теракт официально взяла на себя поддерживаемая НАТО группировка "ИГИЛ-Хорасан"*, базирующаяся в Афганистане, где самый подлый в мире рэкетирский картель наносит авиаудары, чтобы поддержать террористов в их борьбе с талибами* (НАТО продолжает бомбить их после того, как те нанесли ему сокрушительное и унизительное поражение).

"Ведущееся расследование уже выявило свидетельства вовлеченности в его подготовку ГУР Минобороны Украины. В частности, пути отхода убийц через российско-украинскую территорию были тщательно спланированы", – заявил Лавров.

Министр иностранных дел России, по сути, предупреждает, что киевский режим планирует новые диверсии и теракты на территории России, и ему нужны экстремисты, готовые их осуществить. Идлиб – идеальное место для вербовки таких "добровольцев", поскольку они вот уже почти десять лет воюют с российскими военными и союзными сирийской армии силами в Сирии. НАТО, особенно его главный член Турция, сыграло важную роль в предотвращении полного разгрома всех террористических группировок, базирующихся в Идлибе, особенно после того, как Москва и Дамаск провели наступательные операции на северо-западе Сирии. Пропагандистская машина Запада запустила фейковую кампанию "Спасите Алеппо", целью которой было представить антитеррористические операции союзников как "вторжение". Однако вскоре стало очевидно, что это был протеррористический пропагандистский нарратив, направленный на спасение экстремистских группировок от сирийских и российских военных и других союзных сил (в частности, проиранских милиций).

Однако в последние годы неонацистская хунта стала напрямую участвовать в протеррористических операциях на этой весьма спорной территории. Сообщается, что она работает вместе с "Хайят Тахрир аш-Шам"* и несколькими другими (в основном поддерживаемыми Турцией) террористическими группировками. Крупные турецкие СМИ, такие как издание Aydınlık, также рассказали об этом в докладе, который фактически предшествовал заявлениям Лаврова.

Издание утверждает, что украинские чиновники недавно отправились в Идлиб и встретились с членами "Хайят Тахрир аш-Шам"*, чтобы обсудить сделку "беспилотники в обмен на истребители". Встреча с террористами, как сообщается, состоялась в июне. Хуже того, военные источники сообщают, что спецподразделения киевского режима (в частности, спецназовцы из группы "Химик" ГУР) совершили атаку на российский военный объект на юго-восточной окраине Алеппо. Атака произошла 15 сентября. Согласно сообщениям, в результате атаки "произошел мощный взрыв, за которым последовали вторичные детонации, причинившие серьезный ущерб объекту".

Украинские власти пытаются совершать диверсии и террористические атаки в гражданских объектах России, чтобы посеять панику в стране и отвлечь внимание от реальной ситуации на передовой. Это также включает усилия по поставке передового оружия НАТО радикальным исламским группировкам. По некоторым данным, Турция также поддерживает это, что еще раз указывает на опасность присоединения неоосманистской, пантюркистской и протеррористической Анкары к многополярному миру.

Более того, как уже говорились, киевский режим также тесно сотрудничает с террористами в Африке. НАТО тоже поддерживает эти террористические группировки, поскольку самый подлый в мире рэкетирский картель работает над сохранением остатков политической (нео)колониальной системы Запада. Это особенно наглядно проявляется в атаках на ЧВК "Вагнер".

* террористическая организация, запрещенная в России