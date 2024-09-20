Войти
Военное обозрение

Армия США заказала сотни БМП Bradley, а производитель заявил, что они «доминируют на полях сражений»

317
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Bradley M2A4

Армия США заключила контракт с BAE Systems стоимостью $440 млн, предусматривающий поставку БМП Bradley M2A4 и машин артиллерийской разведки M7A4.

Как пояснил подрядчик, заказанная техника должна заменить более 300 Bradley, поставленных на сегодняшний день Украине. Всего по контракту предусматривается изготовление свыше 200 Bradley.

Немногим ранее, 5 сентября текущего года, Минобороны заказало у BAE Systems М2А4 и М7А4 на сумму в $121 млн. Этот контракт предусматривает модернизацию старых вариантов Bradley со сроком выполнения работ до 31 мая 2026 года.

По всей видимости, оба контракта предусматривают усовершенствование уже имеющейся в армии техники. Ранее, в 2018 году, Пентагон заказывал улучшение 473 единиц Bradley до уровня M2A4 и M7A4.

M2A4 оснащен улучшенной трансмиссией, двигателем большей мощности на 675 л.с., новой оптоэлектроникой, вспомогательным генератором, системой управления боем, системой диагностики и средствами подавления дистанционно управляемых взрывных устройств.

БМП Bradley доминирует на сегодняшних полях сражений и готова к будущим боям

- заявили в компании-производителе.

Источник изображения: topwar.ru

Bradley M2A4E1

На фоне закупок сотен машин M2A4 следует отметить, что имеется более совершенная версия M2A4E1, оборудованная комплексом активной защиты Iron Fist. Однако её закупки ограничены парой десятков машин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
Компании
BAE Systems
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 13:44
  • 4
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 20.09 12:51
  • 1
Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин
  • 20.09 12:17
  • 1
Москва в долгу перед Пекином в составе антизападной оси, считает глава НАТО (The Times, Великобритания)
  • 20.09 11:23
  • 4833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.09 10:58
  • 5
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 20.09 06:27
  • 1
Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35
  • 19.09 22:25
  • 1
ВВС Бразилии рассматривают индийский LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену парка F-5 "Тайгер-2"
  • 19.09 22:15
  • 594
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями