Армия США заказала сотни БМП Bradley, а производитель заявил, что они «доминируют на полях сражений»

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Bradley M2A4
Армия США заключила контракт с BAE Systems стоимостью $440 млн, предусматривающий поставку БМП Bradley M2A4 и машин артиллерийской разведки M7A4.
Как пояснил подрядчик, заказанная техника должна заменить более 300 Bradley, поставленных на сегодняшний день Украине. Всего по контракту предусматривается изготовление свыше 200 Bradley.
Немногим ранее, 5 сентября текущего года, Минобороны заказало у BAE Systems М2А4 и М7А4 на сумму в $121 млн. Этот контракт предусматривает модернизацию старых вариантов Bradley со сроком выполнения работ до 31 мая 2026 года.
По всей видимости, оба контракта предусматривают усовершенствование уже имеющейся в армии техники. Ранее, в 2018 году, Пентагон заказывал улучшение 473 единиц Bradley до уровня M2A4 и M7A4.
M2A4 оснащен улучшенной трансмиссией, двигателем большей мощности на 675 л.с., новой оптоэлектроникой, вспомогательным генератором, системой управления боем, системой диагностики и средствами подавления дистанционно управляемых взрывных устройств.
- заявили в компании-производителе.
Источник изображения: topwar.ru
Bradley M2A4E1
На фоне закупок сотен машин M2A4 следует отметить, что имеется более совершенная версия M2A4E1, оборудованная комплексом активной защиты Iron Fist. Однако её закупки ограничены парой десятков машин.