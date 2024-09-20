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Интерфакс-АВН

КНДР провела испытания новой баллистической ракеты и модернизированной стратегической крылатой ракеты - ЦТАК

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Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне в КНДР
Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне в КНДР.
Источник изображения: Фото: AP Photo/KCNA

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в среду провела испытательные пуски новой тактической баллистической ракеты и модернизированной стратегической крылатой ракеты, сообщает ЦТАК.

"Главное управление ракетостроения КНДР 18 сентября успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-11да-4,5" и испытательный запуск модернизированной стратегической крылатой ракеты", - говорится в сообщении.

Согласно ЦТАК, тактическая баллистическая ракета нового типа была оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 тонн.

"Цель испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель средней дальности на расстоянии до 320 км и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки", - уточняет агентство.

Отмечается, что также был проведен испытательный запуск стратегической крылатой ракеты, мощность которой была "улучшена".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил запусками.

Как сообщает ЦТАК, он выразил "большое удовлетворение результатами испытательных запусков", а также отметил, что ситуация в регионе показывает, что работа по укреплению военных сил самозащиты должна стать "важнейшим делом" государства.

По его словам, "обладание мощной силой позволяет сдерживать и срывать стратегический просчет и волю врагов к применению вооруженных сил, и что это же является настоящей силой сдерживания, защищающей мир и безопасность".

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Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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