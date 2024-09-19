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Руководитель Русского дома в Анкаре Сотниченко: на руках Украины – кровь палестинцев (Aydinlik Gazetesi, Турция)

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Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Aydınlık: глава Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко ответил на вопросы

Российский дипломат Сотниченко заявил, что Украина является марионеткой США против евразийской цивилизации, представителями которой как раз являются Россия и Турция, пишет Aydınlık. Вместе страны могут сохранить независимость от гегемонии США и победить империализм.

Руководитель Русского дома в Анкаре Сотниченко отметил: "Турция не откажется от России, а Россия — от Турции. Вместе мы сильнее. Мы хотим оставаться независимыми. Для этого мы должны сотрудничать".

Советник посольства Российской Федерации в Турции, глава Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко ответил на вопросы Aydınlık. Российский дипломат заявил, что Украина является марионеткой США против Евразии. "На ее руках — кровь Палестины", — сказал он. Напомнив, что США и Евросоюзу неугодны ни Турция, ни Россия, Сотниченко добавил: "Потому что мы евразийская цивилизация". Дипломат отметил, что Россия пригласила Турцию в БРИКС, и подчеркнул: "Мы вместе и в Азербайджане, и в Сирии".

Советник посольства Российской Федерации в Анкаре Сотниченко в беседе с Aydınlık сделал следующие заявления.

Америка — держава номер один в мире, и она хочет оставаться таковой. Но есть еще развивающиеся страны. Как разрослась Турция за последние 25 лет? Китай, Индия, Россия очень активны. Если развивающиеся страны и мы будем вместе, как Америка сможет влиять на Евразию? Америка не хочет терять эту силу. И есть только один путь: развязать большие войны в Евразии. Посмотрите, есть ли сейчас мир в Афганистане? Нет! Как и в Ираке, Ливии. Потому что, куда бы ни пошла Америка — там происходит война. И, наконец, Украина. Украина — марионетка Америки, которая делает то, что говорят США. Цель Соединенных Штатов — воевать с Россией. Мы видим это.

Позиция Турции по Украине должна быть более четкой

Зеленский на 100% на стороне Израиля против Палестины. Турция говорит: "Мы на стороне Палестины". Россия — тоже. Я не понимаю, почему Турция поддерживает Украину! Это марионетка Америки, сторонник Израиля. На ее руках — кровь Палестины!

Бойцы из Израиля приезжают на Украину и воюют там. Евреи из Украины едут в Израиль и воюют против Палестины. Украина — это сила империализма против Евразии и ее независимости. В Турции тоже есть те, кто критикует и понимает это. Позиция Турции по Украине должна быть более четкой.

Россия пригласила Турцию в БРИКС

Россия приглашает Турцию в БРИКС. Для Турции это может быть большим успехом. Потому что БРИКС представляет 45% мировой экономики. Китай — огромная страна. Россия — энергетический гигант. Турция получает газ и нефть из России, технологии из Китая.

Давайте посмотрим на союзников по НАТО. Финляндия — маленькое государство. Она очень близка к России, и до специальной военной операции на Украине 50% доходов Финляндии приходилось на Россию. Финляндия — это дверь в Европу для России. Теперь эту дверь закрыли. Финляндия стала беднее. Америка хочет сделать то же самое с Турцией. Однако Турция проявляет интерес к БРИКС. Россия и Китай говорят: "Мы приглашаем Турцию. Мы не похожи на НАТО. В НАТО все делают то, что скажет Америка. В БРИКС мы хотим узнать точку зрения всех стран, всех членов". Возможно, в октябре в Казани состоится встреча лидеров России и Турции.

Турция не отказывается от сотрудничества с Россией

Турция хочет быть независимой. Америке же не нужны независимые страны. США не любят независимые народы и нации. Все должны подчиняться Америке. Смотрите, Германии очень выгодно сотрудничать с Россией, но они отказываются от этого. Турция — нет. Надеюсь, так и будет.

Мы евразийская, а не европейская цивилизация

Почему мы так сблизились после 2000 года? И Турция, и Россия поняли: "Мы не европейские страны, и Европа отказывается от нас". Турция не стала членом Евросоюза. Россия тоже не стала членом ЕС или членом НАТО. Мы не европейская, а евразийская цивилизация. Возможно, наше сотрудничество может развиваться и с иной стороны.

В Америке существует немало книг, посвященных исследованию империй. Там обращается внимание на тот факт, что других империй, расположенных столь близко друг к другу, как Российская и Османская империи, нет. Откуда Россия взяла культуру? Из Византийской империи. Османская империя — из Византийской империи и евразийских кочевых имперских сообществ. И Россия — тоже. Мы 200 лет жили вместе как ханство, входившее в состав Монгольской империи. Вот почему мы так близки. Близок наш имперский опыт. Западные исследователи знают это.

Например, за последние 25 лет наше экономическое сотрудничество выросло с одного миллиарда долларов до более 60 миллиардов. Турция не откажется от этого, и Россия тоже не откажется от Турции. Вместе мы сильнее. Мы хотим оставаться независимыми. Для этого нам необходимо сотрудничать.

Мы поддерживаем сближение Турции и Сирии

В настоящее время российско-азербайджанские отношения очень тесные. Наш уважаемый президент Владимир Путин посетил Азербайджан. Эта страна может стать общей частью диалога между Турцией и Россией. И не только Азербайджан, не только Кавказ. Посмотрите, мы сотрудничаем в Сирии. Да, очень медленно, но шаг за шагом мы сближаемся, и, надеюсь, мы вместе решим сирийскую проблему.

Похоже, в скором времени граница между Турцией и Сирией откроется. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о намерении улучшить отношения. Россия участвует и здесь, мы работаем. Россия поддерживает достижение согласия между Турцией и Сирией. До 2011 года Сирия была экономическим партнером Турции номер один. Но сейчас, к сожалению, нет. Это имеет лишь издержки. Может быть, мы вновь сможем сотрудничать.

Символ турецко-российской дружбы в Анкаре и Нигде

В Анкаре 23 апреля 1920 года открывается Великое национальное собрание Турции. Три дня спустя, 26 апреля 1920 года, Мустафа Кемаль-паша, как председатель Великого национального собрания Турции, отправляет письмо лидеру Советской России — Ленину, прося у него оружие, боеприпасы, золото для войны против захватчиков.

Российский дипломат Сотниченко описывает эту солидарность в войне за независимость так: "Мустафа Кемаль Ататюрк не был коммунистом. Мы понимаем. Он был националистом и политиком, заботившимся о своей нации. Он осознавал следующее. Великобритания и Франция, оказавшиеся в выигрыше от Первой мировой войны, — империалистические страны. Они против Турции. А сопротивляющейся силой номер один в мире является советская Россия. Поэтому Мустафа Кемаль и написал Ленину. Ататюрк в 1920 году задумался о правильном пути и поэтому победил.

Несколько лет назад мы издали небольшую книгу. 25% помощи, поступившей из России, составляли винтовки, 25% — пулеметы и артиллерийские орудия. В битве при Сакарье было использовано очень мало российского оружия. До 1921 года поступало только золото. Большая часть вооружений пришла в 1922 году и использовалась в Великом наступлении.

Я изучал, осталось ли что-нибудь из этого. И нашел несколько. Например, одно из орудий находится рядом с крепостью в Нигде. На русском языке написана информация о месте производства. Еще одно орудие — в Каледжике, в провинции Анкара. Прямо напротив муниципалитета.

Россия направила эту помощь, потому что мы тоже боролись против империализма с 1920-го по 1921-й год.

Мы воевали против Великобритании, Франции, Америки. В 1919 году у нас с Турцией был единый враг — империализм! Мы вместе сражались не только против греческих военных, но и против империализма".

Автор: Аднан Тюрккан (Adnan Türkkan)

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