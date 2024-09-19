Британия показала широкой публике танк Challenger 3, назвав его наиболее совершенным танком НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) показала кадры, на которых запечатлен танк Challenger 3. «Вживую» он впервые был представлен широкой публике на недавно завершившейся выставке Army Expo 2024.

RBSL произвела самый совершенный и боеспособный основной боевой танк в НАТО

- отметил подрядчик.

На текущий момент изготовлены два прототипа; в ближайшее время ожидается производство еще шести. Как утверждает разработчик, тестирование проходит успешно, и на 2025 год назначены дополнительные испытания для проверки и усовершенствования возможностей танка. На следующий год запланирована передача первых машин в войска.

Как указывается в издании Military Leak, новая модификация представляет собой значительную эволюцию по сравнению со своим предшественником, Challenger 2, который находится на вооружении с конца 1990-х годов.

Источник изображения: topwar.ru

Одним из наиболее заметных улучшений является новая башня, оснащенная 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 в качестве замены 120-мм нарезного орудия L30A1. Новая пушка увеличила огневую мощь и точность поражения целей. Разработка нового снаряда с повышенной кинетической энергией (EKE) в сотрудничестве с Германией еще больше повышает боевую эффективность танка.

Всего планируется изготовить [фактически модернизировать] 148 единиц Challenger 3 на сумму в $1,17 млрд.

Британская армия, вооруженная Challenger 3, останется готовой противостоять вызовам завтрашних полей сражений

- говорится в издании.