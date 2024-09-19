Британия показала широкой публике танк Challenger 3, назвав его наиболее совершенным танком НАТО

Источник изображения: topwar.ru
Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) показала кадры, на которых запечатлен танк Challenger 3. «Вживую» он впервые был представлен широкой публике на недавно завершившейся выставке Army Expo 2024.
- отметил подрядчик.
На текущий момент изготовлены два прототипа; в ближайшее время ожидается производство еще шести. Как утверждает разработчик, тестирование проходит успешно, и на 2025 год назначены дополнительные испытания для проверки и усовершенствования возможностей танка. На следующий год запланирована передача первых машин в войска.
Как указывается в издании Military Leak, новая модификация представляет собой значительную эволюцию по сравнению со своим предшественником, Challenger 2, который находится на вооружении с конца 1990-х годов.
Источник изображения: topwar.ru
Одним из наиболее заметных улучшений является новая башня, оснащенная 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 в качестве замены 120-мм нарезного орудия L30A1. Новая пушка увеличила огневую мощь и точность поражения целей. Разработка нового снаряда с повышенной кинетической энергией (EKE) в сотрудничестве с Германией еще больше повышает боевую эффективность танка.
Всего планируется изготовить [фактически модернизировать] 148 единиц Challenger 3 на сумму в $1,17 млрд.
- говорится в издании.