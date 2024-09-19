Водоизмещение 30 тысяч тонн: Япония построит самое большое патрульное судно в своей истории

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Береговая охрана Японии намерена обзавестись MPPV – «многоцелевым патрульным судном».

Оно станет самым большим судном этого класса в истории Японии

- говорится в издании Naval News.

Длина MPPV составит 199 м, а водоизмещение 30 тысяч тонн. Внутри смогут разместиться до 1000 человек и имеется место для большого числа техники. В кормовой части корабля будет находиться большая летная палуба, на которой смогут действовать два вертолета одновременно, а также ангар, в котором разместятся еще три винтокрылые машины.

Ожидается, что судно также будет перевозить большое количество небольших лодок и катеров, с краном, установленным на носу для их погрузки и разгрузки.

Общая стоимость строительства оценивается примерно в $480 млн.

Япония планирует использовать MPPV в различных ситуациях. Во-первых, оно будет участвовать в реагировании на стихийные бедствия во время крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Например, в случае мощного землетрясения или цунами, которые нанесут значительный ущерб прибрежным районам, MPPV будет служить морской базой для оказания помощи. Ожидается, что оно будет обеспечивать транспортировку припасов и персонала вертолетами и катерами, а также принимать эвакуированных и функционировать как временный госпиталь.

Во-вторых, в ходе проведения крупномасштабных мероприятий, таких как саммиты G7, Олимпийские игры или всемирные выставки, MPPV будет функционировать как морская база безопасности.

В-третьих, в случае военного вторжения Китая на Тайвань, судну будет поручено эвакуировать жителей юго-западных островов Японии, так как ВМС будут сосредоточены на участии в боевых операциях.

Ожидается, что MPPV будет напоминать большое транспортное судно или паром. Установка вооружений не планируется. Строительство MPPV предполагается начать в 2025 финансовом году, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2029 году.