Пентагон призвал создать устойчивую спутниковую систему мониторинга запуска ракет

Замминистра ВВС США Мелисса Далтон пояснила, что речь, в частности, идет о модернизации уже существующей программы космического обнаружения Next-Generation Overhead Persistent InfraRed

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны создать устойчивую спутниковую систему мониторинга запуска баллистических и гиперзвуковых ракет. Об этом заявила заместитель министра ВВС США Мелисса Далтон в ходе военной конференции в Вашингтоне.

"Нам нужно создать операционно устойчивую спутниковую архитектуру <...> для улучшения мониторинга как баллистических, так и гиперзвуковых ракетных угроз, <...> которые исходят от наших потенциальных противников", - сказала представитель Пентагона. Она пояснила, что речь, в частности, идет о модернизации уже существующей программы космического обнаружения Next-Generation Overhead Persistent InfraRed (NG-OPIR) .

Далтон утверждала, что данная американская система прежде всего должна отслеживать потенциальные угрозы в космосе от России и Китая, так как эти страны якобы "продемонстрировали свою способность выводить спутники с орбиты".