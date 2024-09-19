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ТАСС

Пентагон призвал создать устойчивую спутниковую систему мониторинга запуска ракет

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Мелисса Далтон
Мелисса Далтон.
Источник изображения: spacecoastdaily.com

Замминистра ВВС США Мелисса Далтон пояснила, что речь, в частности, идет о модернизации уже существующей программы космического обнаружения Next-Generation Overhead Persistent InfraRed

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны создать устойчивую спутниковую систему мониторинга запуска баллистических и гиперзвуковых ракет. Об этом заявила заместитель министра ВВС США Мелисса Далтон в ходе военной конференции в Вашингтоне.

"Нам нужно создать операционно устойчивую спутниковую архитектуру <...> для улучшения мониторинга как баллистических, так и гиперзвуковых ракетных угроз, <...> которые исходят от наших потенциальных противников", - сказала представитель Пентагона. Она пояснила, что речь, в частности, идет о модернизации уже существующей программы космического обнаружения Next-Generation Overhead Persistent InfraRed (NG-OPIR) .

Далтон утверждала, что данная американская система прежде всего должна отслеживать потенциальные угрозы в космосе от России и Китая, так как эти страны якобы "продемонстрировали свою способность выводить спутники с орбиты". 

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