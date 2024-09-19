«Филигранная точность»: показаны кадры поражения условной цели турецкой малогабаритной бомбой Tolun-IIR с БПЛА Bayraktar Akinci

Источник изображения: topwar.ru
Малогабаритная самонаводящаяся бомба с ИК-ГСН Tolun-IIR, разработанная ASELSAN, была в ходе проведения испытаний была сброшена с ударного беспилотника Bayraktar Akinci и успешно поразила цель.
Об этом сообщили в компании Baykar, показав соответствующие кадры. Как утверждается, сброс бомбы осуществлялся с высоты 6,7 тыс. метров:
Источник изображения: topwar.ru
Отмечается, что Tolun-IIR имеет дальность действия до 80 км и точность до сантиметра. Управление бомбой осуществляется из оперативного центра, передача изображений в который осуществляется непрерывно во время полета по двустороннему каналу. ИК-ГСН при этом отвечает при этом за получение «картинки» для оператора [и, видимо, может отвечать за самостоятельное наведение без участия человека].
Источник изображения: topwar.ru
Ударный беспилотник Bayraktar Akinci совершил свой первый полет в 2019 году и поступил в эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время ведется интеграция широкого ассортимента боеприпасов турецкого производства с этим БПЛА.
Источник изображения: topwar.ru
- пояснили в компании.
Предполагается, что Akinci сможет нести на борту до 8 бомб и одновременно атаковать 8 различных целей.
Как указывается на сайте производителя - компании Aselsan, Tolun-IIR имеет массу 80 кг, диаметр 185 мм, длину 1800 мм, КВО менее трех метров, дальность действия до 80 км, максимальную высоту применения 12,2 тыс. м.