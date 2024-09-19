В МИД РФ назвали массовый подрыв пейджеров в Ливане вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В Москве решительно осуждают массовый подрыв пейджеров в Ливане, призывают к его всестороннему расследованию, заявили в среду в МИД России.

"Рассматриваем произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана, от которого пострадали тысячи ни в чем не повинных людей. Как представляется, организаторы этого высокотехнологичного нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

В комментарии подчеркивается, что российская сторона "решительно осуждает беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия".

"На фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации. Необходимо проведение всестороннего расследования данного преступления и привлечение всех виновных к ответственности, чтобы очередной акт терроризма не был "заметен под ковер", как это пытаются сделать западные страны с расследованием подрывов газопровода системы "Северный поток". Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дальнейшей дестабилизацией военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Накануне в разных частях Ливана, в основном на юге страны, одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла".