Войти
Интерфакс-АВН

В МИД РФ назвали массовый подрыв пейджеров в Ливане вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия

387
0
0
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ ТАСС

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В Москве решительно осуждают массовый подрыв пейджеров в Ливане, призывают к его всестороннему расследованию, заявили в среду в МИД России.

"Рассматриваем произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана, от которого пострадали тысячи ни в чем не повинных людей. Как представляется, организаторы этого высокотехнологичного нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

В комментарии подчеркивается, что российская сторона "решительно осуждает беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия".

"На фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации. Необходимо проведение всестороннего расследования данного преступления и привлечение всех виновных к ответственности, чтобы очередной акт терроризма не был "заметен под ковер", как это пытаются сделать западные страны с расследованием подрывов газопровода системы "Северный поток". Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дальнейшей дестабилизацией военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Накануне в разных частях Ливана, в основном на юге страны, одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 16:13
  • 4824
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 16:06
  • 1
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 15:20
  • 1
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями
  • 19.09 05:22
  • 0
Прогноз на развитие событий в контексте СВОйны
  • 18.09 22:52
  • 1
Авианосец "Ляонин" ВМС Китая
  • 18.09 22:33
  • 593
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.09 22:23
  • 1
Российский аналог Starlink для доступа к быстрому и дешевому интернету по всей стране планируется создать в 2027 году
  • 18.09 22:17
  • 1
Опубликовано обращение к министру обороны России о необходимости создания в структуре ВС РФ войск беспилотных роботизированных аппаратов