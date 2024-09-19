Украина в этом году увеличит расходы бюджета на военные нужды на 12 млрд. долларов

ЦАМТО, 18 июля. Украинский парламент поддержал увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на 500 млрд. гривен (12 млрд. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Парламент принял в целом законопроект по увеличению бюджета этого года на 500 млрд. гривен на военные нужды. За – 298 голосов. Таким образом, расходы на оборону в этом году составят рекордные для Украины 3,73 трлн. гривен (почти 90 млрд. долл.)", – отметил Я.Железняк.

Как напоминает агентство, представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук 18 июля сообщил, что Кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону в 2024 году на 495,3 млрд. гривен (почти 12 млрд. долл.).

В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 млрд. долл. на расходы на оборону, но ее внутренние доходы составляют всего 46 млрд. долл. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на денежное довольствие, обучение и оснащение призывников.

В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 млрд. долл.