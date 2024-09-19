Китайские учёные впервые в истории раскрыли, из чего состоит грунт на обратной стороне Луны

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Китайские учёные впервые в истории раскрыли, что за материал находится на обратной стороне Луны. Образцы грунта и горных пород с ранее неисследованной части естественного спутника Земли были доставлены в ходе миссии китайской автоматической станции «Чанъэ-6». Миссия продлилась 53 дня от запуска 3 мая 2024 года до приземления во Внутренней Монголии на севере КНР 25 июня 2024 года.

После тщательного исследования образцов китайские ученые объявили, что грунт на обратной стороне Луны значительно отличается от пород на видимой части спутника. Это смесь базальтов и инородных выбросов, состоящих в основном из базальтовых вулканических пород.

Исследователи заявили, что образцы, взятые в ходе миссии «Чанъэ-6», могут быть результатом смешивания зрелого лунного грунта со свежевыброшенными материалами, учитывая наличие свежих ударных кратеров вокруг места посадки станции.

Например, образцы дальней стороны содержат значительно больше частиц светлого цвета, таких как стекло и полевой шпат, по сравнению с образцами, полученными в ходе предыдущей миссии «Чанъэ-5» с ближней стороны Луны. Исследователи заявили, что материал, вероятно, образовался в результате выбросов или столкновений. Новые образцы также имеют меньшую плотность, что означает, что они «более рыхлые и пористые, чем предыдущие лунные грунты».

Первая научная статья с результатами анализа грунта, полученного с обратной стороны Луны, вышла накануне в авторитетном англоязычном журнале открытого доступа, издаваемом издательством Oxford University Press под эгидой Китайской Академии наук.

В статье отмечено, что частицы в среднем двух разных размеров, что позволяет предположить: в месте отбора проб смешались породы из двух разных источников. В образце гораздо больше плагиоклаза, а оливина существенно меньше, чем в других лунных пробах, полученных ранее с видимой стороны.

Эти местные базальты в большей мере документируют историю вулканизма обратной стороны Луны, в то время как небазальтовые фрагменты могут дать критическое представление о коре лунного нагорья, расплавах при ударе (в районе кратера Эйткен на Южном полюсе спутника) и, возможно, о глубинах лунной мантии

— отмечают авторы статьи в научном журнале.

Китай в этом году стал первой и пока единственной страной, получившей образцы с обратной стороны единственного естественного спутника Земли. Было собрано чуть более 1,9 кг лунных образцов из бассейна Южный полюс в районе крупнейшего и старейшего кратера Эйткен, образовавшегося в результате удара инородного космического объекта. Место это было выбрано неслучайно. Кратер позволяет без дополнительного бурения получить наиболее глубинные образцы поверхности ранее неизученной части Луны.

Одни только образцы ближней стороны, без надлежащего отбора проб со всей лунной поверхности, особенно с дальней стороны, не могут полностью отразить геологическое разнообразие всей Луны. Это ограничение мешает нашему пониманию происхождения и эволюции Луны

— подчеркнули китайские лунологи.

В 2021 году китайские ученые сообщили, что миссия «Чанъэ-5» извлекла самые молодые породы, когда-либо найденные на Луне, которые образовались из магмы в результате извержения вулкана около двух миллиардов лет назад. Открытие обновило знания, полученные в ходе миссий Apollo, которые показали, что лунный магматизм прекратился три миллиарда лет назад.

Комментируя исследования китайских ученых, профессор Школы математических и физических наук Университета Маккуори в Австралии Ричард де Грийс заявил, что хотя первые результаты считаются предварительными, он с нетерпением ожидает дополнительных анализов, которые могли бы «привести к более целостной картине того, как возникла планетарная часть Солнечной системы». Его слова приводит старейшая англоязычная газета Гонконга The South China Morning Post.