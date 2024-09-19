Система AWACS вне борта: американская компания предлагает разгрузить самолёты ДРЛО от оборудования

Источник изображения: topwar.ru

США в настоящее время используют большегрузные самолеты системы AWACS, оснащенные многочисленным экипажем и целым набором оборудования и компьютеров для ведения разведки и управления боем. Американская компания Northrop Grumman предложила способ выполнять большую часть координации и вычислений вдали от уязвимого неба.

Как заявляется, значительный прогресс в области вычислений в сочетании с улучшением работы космической связи означают, что больше нет смысла размещать всё оборудование на одном самолете.

Мы можем использовать встроенные преобразователи данных и облачные инфраструктуры, которые помогут нам уменьшить габариты, вес и энергопотребление самолетов AWACS, а также освободят место для реализации других возможностей. Это может быть топливо, вооружения и другая полезная нагрузка

- пояснили в компании.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается, что Northrop Grumman уже провел несколько демонстрационных полетов, еще больше запланировано на конец года. Ключевые испытания касаются использования коммерческой спутниковой связи от таких компаний, как SpaceX, One Web и Iridium, для сбора и передачи данных в локациях, где противник применяет средства радиоэлектронной борьбы или другие методы воздействия.

Тестирование подтвердило надежную, бесперебойную связь при быстром переключении между группировками спутников, находящимися на разных орбитах

- отметили в компании.

В настоящее время ВВС США пытаются найти способ адаптироваться к будущей потенциальной воздушной войне.

Вы будете постоянно подвергаться атакам, как кинетическим, так и некинетическим. Вы будете постоянно отключаться от своего вышестоящего штаба. И это необходимо учитывать

- заявил генерал-лейтенант Эдриан Спейн, заместитель начальника штаба ВВС по операциям.

В связи с этим в Northrop Grumman отметили, что предлагаемый компанией проект разгрузки самолётов ДРЛО от оборудования и его размещения вне бортов призван помочь в подобных условиях «повысить живучесть, целеуказание, летальность и безопасность».