Система AWACS вне борта: американская компания предлагает разгрузить самолёты ДРЛО от оборудования

Источник изображения: topwar.ru
США в настоящее время используют большегрузные самолеты системы AWACS, оснащенные многочисленным экипажем и целым набором оборудования и компьютеров для ведения разведки и управления боем. Американская компания Northrop Grumman предложила способ выполнять большую часть координации и вычислений вдали от уязвимого неба.
Как заявляется, значительный прогресс в области вычислений в сочетании с улучшением работы космической связи означают, что больше нет смысла размещать всё оборудование на одном самолете.
- пояснили в компании.
Источник изображения: topwar.ru
Отмечается, что Northrop Grumman уже провел несколько демонстрационных полетов, еще больше запланировано на конец года. Ключевые испытания касаются использования коммерческой спутниковой связи от таких компаний, как SpaceX, One Web и Iridium, для сбора и передачи данных в локациях, где противник применяет средства радиоэлектронной борьбы или другие методы воздействия.
- отметили в компании.
В настоящее время ВВС США пытаются найти способ адаптироваться к будущей потенциальной воздушной войне.
- заявил генерал-лейтенант Эдриан Спейн, заместитель начальника штаба ВВС по операциям.
В связи с этим в Northrop Grumman отметили, что предлагаемый компанией проект разгрузки самолётов ДРЛО от оборудования и его размещения вне бортов призван помочь в подобных условиях «повысить живучесть, целеуказание, летальность и безопасность».