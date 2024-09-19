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Военное обозрение

США намерены нарастить арсенал противокорабельных боеприпасов для противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты намерены нарастить запасы недорогих противокорабельных боеприпасов для противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. В Вашингтоне не исключают, что США придется защищать Тайвань в случае гипотетического «вторжения Китая». Да и сам рост военной силы КНР США не устраивает. Об этом сообщает Reuters.

США учли опыт украинского конфликта, в котором основную роль играют простые и надежные вооружения, тогда как дорогие и высокотехнологичные применять невыгодно. На основании этого американцы намерены накопить значительное количество недорогих противокорабельных ракет и бомб, которые можно будет использовать при возможном конфликте с Китаем. Соответствующие договоренности с представителями военно-промышленного комплекса уже достигнуты.

США накапливают арсенал из большого числа простых в производстве противокорабельных боеприпасов, что является элементом американских усилий по сдерживанию Китая и наращивания присутствия США в регионе

- сообщает агентство.

В частности, речь идет об управляемых авиабомбах QUICKSINK, а также ракетах, в том числе SM-6 и Tomahawk. Американцы планируют в ближайшие 5 лет разместить в регионе как можно большее количество ракет. При этом они признают, что у Китая ракет будет все равно больше, так как он может размещать их на собственной территории.

Ранее ряд западных изданий сообщал, что США явно готовятся к столкновению с Китаем, который весьма активно наращивает силы, что якобы угрожает «национальной безопасности» США.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
BGM-109 Tomahawk
SM-6
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