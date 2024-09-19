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ТАСС

В главную базу ТОФ во Владивостоке прибыли с деловым заходом два корабля ВМС Китая

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Фрегат Linyi ВМС НОАК на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024»
Фрегат Linyi ВМС НОАК на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

За время стоянки экипажи кораблей КНР примут участие в спортивных и культурных мероприятиях

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Эсминец "Синин" и фрегат "Линь И" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) прибыли с деловым заходом в главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"На 33 причале в главной базе Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония встречи иностранных моряков, на которую кроме российских моряков были приглашены соотечественники гостей, проживающие в столице Приморья. Китайских моряков встретили по российской традиции хлебом и солью. На пирсе старшего похода отряда кораблей ВМС НОАК приветствовал заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирал Александр Шварц", - рассказали в пресс-службе флота.

За время стоянки экипажи кораблей КНР будут участвовать в спортивных и культурных мероприятиях. Для иностранных моряков запланированы экскурсии по городу и посещение музея ТОФ.

Представили флота отметили, что деловой заход кораблей ВМС НОАК продлится до 21 сентября. После этого корабли двух стран выйдут в море для проведения совместных российско-китайских военно-морских учений. 

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Китай
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ТОФ
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