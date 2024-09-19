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Интерфакс-АВН

Израиль не сообщал США о намерении провести операцию с подрывом пейджеров в Ливане - СМИ

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Израильские солдаты охраняют КПП недалеко от границы с Израилем в Ливане. Архивное фото
Израильские солдаты охраняют КПП недалеко от границы с Израилем в Ливане. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Petros Giannakouris

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - США не располагали информацией об операции с подрывом пейджеров членов радикального движения "Хезболла" в Ливане, сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

"Израиль не проинформировал администрацию президента Джо Байдена о своей разведывательной операции, которая включала в себя взрыв тысяч пейджеров членов "Хезболлы", сообщили Axios два американских чиновника", - говорится в публикации портала.

Представитель американского госдепартамента Мэтью Миллер также заявил, что США не знали об операции до ее проведения и никак с ней не связаны.

"Мы собираем информацию об этом инциденте. Я могу сказать вам, что США не были вовлечены в это, США не знали об этом инциденте заранее", - сказал он журналистам.

Представитель госдепа на брифинге отказался подтвердить, что за подрывами пейджеров стоит Израиль.

В ответ на вопрос о том, есть ли какие-либо основания сомневаться в том, что за этими нападениями стоит Израиль, Миллер заявил: "На данный момент у меня нет никакой оценки, которую я мог бы предложить в той или иной форме".

По данным CNN, подрывы пейджеров в Ливане были организованы израильской разведкой и военными Израиля.

"Как стало известно CNN, (...) операция, в результате которой тысячи людей по всему Ливану получили ранения, стала результатом действий израильской разведывательной службы "Моссад" и израильских военных", - говорится в сообщении.

Axios со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что "операция была одобрена ранее на этой неделе" во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

"Хезболла" обвинила Израиль в проведении акции и пообещала принять ответные меры.

Израильские официальные лица заявили, что им известно о возможной серьезной эскалации на северной границе после нападения, и подчеркнули, что Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности к возможному ответу со стороны "Хезболлы".

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Ливан
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