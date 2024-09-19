В Пентагоне допустили, что ВСУ не будут применять F-16 в самых опасных операциях

Это связано с неопытностью украинских пилотов, отметил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятнее всего, не станут применять истребители F-16 при проведении наиболее опасных операций из-за неопытности пилотов. Такое мнение выразил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

"Пилоты являются новичками, так что их [истребители] не будут применяться в самых рискованных миссиях", - сказал Хекер на конференции в штате Мэриленд. "В конечном счете это решать украинцам. Но я думаю, что они будут придерживаться такого подхода", - добавил генерал, являющийся командующим ВВС НАТО.

Как отметил Хекер, слова которого приводит издание Air and Space Forces Magazine, после крушения переданного Киеву истребителя F-16 США предложили оказать содействие украинской стороне в выяснении причин этого. "Увидим, примут ли они это предложение", - добавил он.

Говоря об обслуживании истребителей, Хекер сообщил: "Мы подготовили много украинских специалистов по техническому обслуживанию. И, по словам инструкторов, которые их готовили, они учатся очень быстро". Относительно обучения пилотов ВСУ F-16 он добавил: "Мы не можем проводить их подготовку достаточно быстро". "Хорошая новость в том, что у нас есть коалиция, которая помогает нам с подготовкой", - полагает генерал.

Комментируя решение президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил РФ, Хекер отметил: "Россия наращивает численность, они становятся лучше, чем раньше".