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Военное обозрение

По одной САУ каждые три дня: на Украине произвели все профинансированные Данией гаубицы для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ получили 18 самоходных гаубиц украинского производства «Богдана», профинансированных Данией.

Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, указав, что вся заказанная партия из 18 орудий была изготовлена в течение всего двух месяцев, то есть в среднем выпускалось по одной САУ каждые три дня.

Производство оружия на Украине значительно дешевле, чем его закупка в западных странах

- отмечается в западной прессе.

Как указали в украинском руководстве, иностранные партнеры обязались инвестировать около $675 в местную оборонку, чтобы она могла самостоятельно оснащать ВСУ.

САУ «Богдана» 6х6, устанавливаемые на шасси грузовиков различных моделей, являются первыми артиллерийскими орудиями украинского производства калибра 155 мм. Их производство началось в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

Гаубица может вести огонь на дальности до 42 км стандартными боеприпасами типа HEIAP и до 50 км при применении активно-реактивных снарядов. Она оснащена современной системой прицеливания и управления огнем, включая компьютеризированную СУО, баллистический вычислитель, автоматическую систему наведения орудия и навигационную систему. Экипаж состоит из пяти человек.

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