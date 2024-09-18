С 3 сентября по 8 октября по всей территории Латвии проводятся комплексные учения национальной обороны Namejs-2024. В них принимают участие более 11 тыс. человек, в том числе военнослужащие НВС и Земессардзе Латвии. Кроме того, участием отметились и союзнички из многонациональной боевой группы НАТО и оперативная группа по приему сил НАТО в Латвии.

Необходимо отметить, что учения организованы под руководством штаба многонациональной дивизии НАТО «Север», который с марта 2023 г. находится в готовности к выполнению задач по предназначению. Примечательно, что в зону ответственности дивизии входит Сувалкский коридор.

Активная фаза учений запланирована с 18 по 22 сентября на территории ответственности 1-й Рижской бригады Земессардзе, в которую входят Рига, Бауский и Кекавский края, Томская волость Огрского края, окрестности Закюмуйжи Ропажского края.

Особенностью Namejs-2024 в т.г. являются мобилизационные учения непосредственно у границы Беларуси – в Даугавпилсе, в зоне ответственности 34-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады Земессардзе. Как заявлено, запланирована проверка механизмов мобилизации для дальнейшего их совершенствования.

Также, особое внимание в ходе комплексных учений будет уделено организации взаимодействия НВС с Государственной пограничной охраной по вопросам укрепления охраны границы с Беларусью и Россией. В том числе будут отработаны вопросы укрепления инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов, развертывания блокпостов, формирования мобильных патрулей.

О размахе учения свидетельствует привлечение к Namejs-2024 гражданских органов управления, в том числе Центра оперативного управления гражданской обороной, государственной канцелярии, отраслевых министерств, подчиненных им учреждений, агентства национальной безопасности, нескольких самоуправлений и различных коммерческих структур.

Более того, с каждым годом прибалтийские стратеги под руководством альянса задирают планку. Так, с 2020 года отмечается практически двукратный рост численности участников и на данный момент превышает численность НВС, которые составляет около 7,3 тыс. человек.

Это свидетельствует о том, что в НАТО готовы поставить под ружье всех пригодных к службе латышей. В свою очередь, активность альянса свидетельствует о том, что Прибалтика играет важную роль в качестве плацдарма для розыгрыша гамбита на Восточном фланге.

Николай Астровский