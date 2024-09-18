Почему западные системы ПВО не могут закрыть небо Украины - Мнения ТАСС

В первый год специальной военной операции (СВО) российским Воздушно-космическим силам (ВКС) и ракетным войскам удалось практически полностью уничтожить оставшуюся на Украине советскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Однако усилиями западной коалиции эта потеря была частично восстановлена. Но судя по постоянным заявлениям Зеленского на всех международных площадках "дайте нам еще ПВО" и данным еженедельных отчетов о поражении военных и стратегических объектов по всей территории Украины, небо над Незалежной остается "дырявым" и закрыть его не могут ни старые советские, ни самые современные западные зенитные ракетные системы (ЗРС) противовоздушной обороны. Почему?

Западные "подарки" ПВО Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении Берлина направить Киеву еще 17 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T: за время российской СВО украинскую армию пополнили семь таких комплексов. По словам Шольца, немецкая оборонка уже получила заказ на восемь систем IRIS-T SLM среднего радиуса действия и девять IRIS-T SLS малого радиуса. Канцлер пояснил, что по две системы каждого типа Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат в этом году, остальные — с 2025 года. Сделают ли погоду эти поставки, какие еще комплексы ПВО есть на вооружении ВСУ и с чем связаны проблемы их эффективного применения в ходе СВО?

IRIS-T: западный универсал IRIS-T считается передовой системой ПВО, обладающей возможностью интеграции со средствами ПВО стандарта НАТО. Комплекс предназначен для поражения баллистических ракет малой дальности (до 500 км) и аэродинамических целей всех типов - самолеты, вертолеты, БПЛА. Разработка IRIS-T началась еще в 1996 году. Над его созданием под руководством Германии трудились Италия, Испания, Греция, Канада, Норвегия и Швеция, а его выпуск наладили на мощностях немецкой компании Diehl BGT Defence. Благодаря совместным усилиям авторов проекта комплекс увидел свет относительно быстро: на вооружение европейских стран он начал поступать в 2009 году. IRIS-T в стандартной комплектации состоит из командного пункта, многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) и пусковых установок (ПУ) с ракетами. ПУ оснащена подъемной стрелой с креплениями для восьми контейнеров с ракетами - она поднимается при начале боевого дежурства, ракеты стартуют вертикально. IRIS-T существует в уже упомянутых модификациях малой (SLS) и средней (SLM) дальности, а в 2021 году началась разработка комплекса большой (SLX) дальности. Модификация IRIS-T SLS создана для поражения крылатых ракет, вертолетов и самолетов. Комплекс может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Он применяет не зенитные, а модифицированные ракеты класса "воздух - воздух" IRIS-T с охлаждаемой инфракрасной (ИК) головкой самонаведения, позволяющей реализовать принцип "выстрелил и забыл". На начальном участке траектории ракета наводится на цель при помощи разработанной шведской компанией Saab РЛС кругового обзора Giraffe AMB. Она обнаруживает цели на расстоянии более 100 км на высоте более 20 км, сопровождая при этом одновременно до 150 объектов. Кстати, ИК-головка самонаведения - отличительная особенность ракет IRIS-T: большинство же зенитных управляемых ракет (ЗУР) оснащены радиочастотными полуактивными или активными головками самонаведения. По заявлениям производителя Diehl BGT Defence, ИК-головка IRIS-T обладает "чрезвычайно высоким разрешением", селектирует цели и даже якобы не чувствительна к новейшим тепловым ловушкам. Но, несмотря на эти утверждения, ИК-головку могут ослеплять бортовые комплексы обороны оперативно-тактической авиации, а ими оборудованы большинство участвующих в СВО вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков ВКС России. К примеру, вертолеты оснащены комплексом "Витебск", который обнаруживает управляемую ракету и подавляет ее, выпуская луч лазера прямо в ИК-головку самонаведения. Комплекс IRIS-T SLM поражает цели на высоте 20 км на расстоянии до 40 км - в том числе баллистические ракеты малой дальности, о которых шла речь выше. Кроме того, он в большей мере, чем IRIS-T SLS, адаптирован для борьбы с беспилотниками. IRIS-T SLM, как и его "коллега", применяет модифицированные ракеты класса "воздух - воздух" IRIS-T. Тип РЛС комплекса может отличаться, но Diehl BGT Defence называет штатной станцию TRML-4D компании Hensoldt. По ее данным, радар видит цели на дальности до 250 км и высоте до 40 км минимум за 200 м, при этом одновременно отслеживая до 1 500 объектов. Цель типа "истребитель" радар обнаруживает на дальности 120 км, а сверхзвуковую ракету - на расстоянии 60 км. Комплексу могут придаваться и пассивные РЛС - например, Twinvis той же Hensoldt. Эта РЛС одновременно отслеживает 180 объектов и видит цели по сигналам, отраженным от других источников электромагнитного излучения.

С IRIS-T SLM по характеристикам и назначению схож ЗРК "Бук", разработка которого началась в СССР в 1972 году. Эти комплексы после развала Союза остались на вооружении и российской, и украинской армий. Сейчас ВС РФ располагают его новейшей модификацией "Бук-М3", который широко применяется в зоне СВО. Кроме аэродинамических целей он перехватывает и баллистические — например, успешно справляется с оперативно-тактическими ракетами "Точка-У". "Бук" может сбивать самолеты (в том числе изготовленные по технологии "стелс"), вертолеты, крылатые ракеты, наземные и надводные цели. "Бук-М3" способен отразить массированный удар любых средств воздушного нападения: в его штатный комплект входят до восьми пусковых установок с 12 зенитными ракетами в транспортно-пусковых контейнерах и до четырех самоходных огневых установок с шестью ракетами — всего 120 ракет, в том числе с активной радиолокационной головкой самонаведения, поражающие цели в режиме "выстрелил и забыл". Кроме того, комплекс умеет защищаться от противорадиолокационных ракет, таких как американские HARM. Для этого он задействует пассивные РЛС или передает данные об угрозах расчетам зенитно-ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2", которые прикрывают позиционные районы применения "Бука". Экспортный вариант "Бук-М3" — "Викинг" — оснащен РЛС обнаружения и целеуказания, способной находить цели на расстоянии до 200 км, а его зенитные управляемые ракеты — поражать их на дистанции до 65 км и высоте до 25 км. Превосходство "Викинга" над IRIS-T SLM по этим показателям очевидно.

А что же с советскими "Буками", имеющимися у ВСУ?

Пусковые установки и ракеты к ним у ВСУ были. Они в достаточно большом объеме остались на территории Украины еще с советского времени. Но проблема заключалась в том, что все ракеты были с просроченными сроками хранения, они не проходили технического обслуживания и сертификацию. Все компетенции по производству ракет и их обслуживанию остались в России и принадлежат концерну ВКО "Алмаз-Антей". И как можно с уверенностью сказать, там они и останутся, украинской стороне никто ничего передавать или обслуживать просроченные ракеты не собирался.

ВСУ до начала СВО провели несколько тестовых пусков просроченных ракет. Результат был плачевным. Часть ракет или подрывались на стартовой площадке, или после старта меняли траекторию полета, падали и взрывались на земле. Тем не менее эти ракеты не утилизировали, а решили сохранить.

Надо отметить, что именно эти украинские просроченные ракеты на ЗРС "Бук", которые стояли в жилых кварталах Киева при отражении атак российских ударных БПЛА, ракет "Калибр" и "Кинжал", нанесли огромный ущерб мирному населению города из-за подрывов при пуске и сбоев во время старта на начальной траектории полета. В итоге ВСУ отказались от массового применения этих ракет.

Зенитки-"Франкенштейны" Два года назад, пока украинские националисты грезили поставками большого количества западных ЗРК, Вашингтон и Киев создали "смесь бульдога с носорогом". Они доработали советские "Буки" так, чтобы они смогли стрелять американскими ракетами. Самоделку, которую западные СМИ назвали FrankenSAM (сочетание слова "Франкенштейн" и аббревиатуры SAM, обозначающей ракету класса "земля - воздух"), украинские военные даже применили на поле боя в январе этого года. По словам бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, разрабатывались пять гибридов, "систем, которые позволили сэкономить годы, необходимые для разработки собственных комплексов ПВО". И уточнил, что эти системы не являются дальнобойными - работают до 15 км. Стало быть, никак эти "шедевры" инженерной мысли не панацея для изрядно дырявой ПВО Украины. "Франкенштейнов" пришлось создавать не только чтобы скрасить ожидание украинской армии поставок западных ЗРК. ВСУ столкнулись с большим дефицитом штатных ракет для "Буков". Вот и решили вместо боеприпасов советского образца, которые сегодня почти невозможно достать, использовать ракеты от ПВОшных систем НАТО. Причем "коллаборация" получилась в двух вариантах. Как сообщала газета The New York Times, в одной версии на гусеничную пусковую установку ЗРК "Бук" монтировались транспортно-пусковые контейнеры с ракетами RIM-7 Sea Sparrow, предназначенными для корабельной системы ПВО малой дальности. Как и ЗУР "Бук", Sea Sparrow оснащены полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. В другой - использовалось сочетание РЛС советского образца и пусковых установок для авиационных ракет класса "воздух - воздух" AIM-9M Sidewinder, которыми могут вооружаться американские истребители F-16. Эффективность использования этих эрзац-"Буков" пока не изучена.

Свое бы небо залатать

Неудивительно, что Киев ждал и ждет ЗРК от западных покровителей. Его собственные не потянули бы — и не тянут — конфликт с Россией. А какие комплексы ПВО были у Украины на февраль 2022 года?

Немножко истории: в 2004 году ВВС и войска ПВО Украины объединились в воздушные силы, включающие авиацию, радиотехнические и зенитно-ракетные войска (ЗРВ). Их сформировали на основе частей 8-й отдельной армии ПВО СССР, дислоцировавшейся на территории бывшей УССР, располагавшей когда-то современными ЗРК. Советского наследия оказалось слишком много, поэтому его принялись сокращать. Так, в 1997 году в состав украинских ЗРВ входило 160 дивизионов с различными комплексами, а к 2016 году осталось только 60. В ВСУ было 35 дивизионов ЗРС С-300П, 9 дивизионов ЗРК С-125, 3 дивизиона С-300В и 15 — ЗРК "Бук". Но большинство этих комплексов устарело уже тогда, а для поддержания работоспособности остальных не хватало запчастей, мощностей и специалистов.

Как показали себя украинские средства ПВО в конфликте?

После первого же удара с российской стороны 24 февраля 2022 года на территории Украины возникли "белые пятна", которые не покрывали РЛС: это случилось из-за повреждения техники радиотехнических войск

Как, например, признал офицер командования воздушных сил ВСУ Денис Смажный, для прикрытия страны не хватило зенитно-ракетных подразделений, доходило до того, что часть направлений прикрывали расчеты переносных ЗРК ("Стрела" и "Игла" с дальностью действия до 10 км) и авиация. Те ПВО, которые были у Украины на начало СВО, оказались малоэффективны перед действиями ВС РФ, к тому же за первые месяцы конфликта их парк быстро истощился — их попросту уничтожили.

Какие ЗРК, помимо IRIS-T, ВСУ получили от западных стран?

"Царский подарок" сделали Украине США — поставили распиаренные за десятилетия дальнобойные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны MIM-104 Patriot. Комплекс работает на дальности до 100 км и способен поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, дроны. Нередко встречаются и заявления о том, что этому комплексу под силу перехватывать даже гиперзвуковые ракеты. В частности, ВСУ хвалятся тем, что сбивают из Patriot "по шесть российских "Кинжалов" за одну ночь". Но это — фантастика. "Кинжал" — не просто гиперзвуковая, а маневренная гиперзвуковая аэробаллистическая ракета, которая после запуска быстро разгоняется до 4 Махов (4 900 км/ч) и может набрать все 10 Махов (12 240 км/ч). Радары украинских ПВО (включая западные) не в состоянии своевременно засечь такую цель.

Для максимально эффективной работы Patriot требуется эшелонирование и создание резервных позиций. Неспроста после того, как в мае прошлого года ВСУ развернули вокруг Киева две батареи Patriot, они потребовали поставку дополнительно более 10 батарей комплекса: при таком раскладе можно было бы закрыть и другие города и вообще выстроить круговую оборону. Но это сложно: в июне прошлого года Зеленский заявил, что Киев не может получить достаточное количество ЗРК для Patriot "из-за очереди за ними". Он уточнил, что ждать приходится не только комплексы, но и ракеты к ним, которые также являются "большим дефицитом". А в январе этого года The New York Times со ссылкой на представителей Белого дома и Пентагона сообщила, что Вашингтон вскоре исчерпает свои возможности по снабжению Киева ракетами для ЗРК Patriot.

Кстати, американский Patriot и отечественный С-300 — ровесники, они начали разрабатываться в середине 1960-х годов и стали самыми массовыми по производству в США и СССР. ПУ обоих комплексов созданы в двух вариантах: есть у них и буксируемая на прицепе, и установленная на шасси. А вот что касается системы пуска ракет, то ракеты С-300 стартуют вертикально, что позволяет применять их в различном рельефе местности. Ракеты же Patriot находятся на пусковых самоходных установках М901/902/903. Это автономные устройства с дистанционным управлением, которые могут поворачивать ракеты в контейнере по азимуту в пределах от +110 до –110 градусов. Угол старта ракет фиксированный — 38 градусов от линии горизонта. Очевидно, что Patriot может при таких характеристиках работать только на "чистой" местности. Разворачивается С-300 с марша за пять минут, тогда как Patriot нужно около получаса. Соответственно, сворачивается и уходит С-300 после выполнения задач тоже быстрее "американца".

Однако если говорить конкретно о комплексах С-300, которые есть у Украины (а их, согласно открытым источникам, было 28 без учета потерь за время СВО), то вряд ли ВСУ могут использовать их в полной мере. Причина та же, по которой у них простаивали до "гибридизации" и "Буки": острый дефицит ЗУР советского образца

Их запас стремительно уменьшается из-за воздушных атак российских ракет и дронов — об этом говорят и украинские военные, и их западные "друзья", занятые поиском ракет к С-300 по всему миру, куда только могли поставляться советские и российские комплексы. Выходили даже на турок, получивших от России в 2019 году современные С-400. Турки отказали. Дошло до того, что Киеву пришлось принять на вооружение в прошлом году неисправные ракеты к С-300, переданные Болгарией.

Есть у украинцев и возимый американо-норвежский ЗРК NASAMS, разработанный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Это и истребители, и штурмовики, и крылатые ракеты. Радар комплекса действует в радиусе до 180 км на высоте до 21 км. В случае, если он полностью отключит радары (для незаметной работы) и воспользуется оптико-электронной станцией, радиус его боевого применения сузится до 25–40 км. NASAMS применяет ракету AIM-120 AMRAAM, развивающую скорость до 1 020 м/с. Примечательно, что она может поражать с вероятностью до 85% цели, летящие на скорости до 1 000 м/с. То есть все, что летает. Ну, кроме баллистических ракет — они NASAMS не по зубам.

В 2023 году США передали Украине несколько мобильных ЗРК ближнего действия Avenger, а Великобритания — самоходные Stormer-Starstreak. Они поставлены на шасси высокой проходимости: Avenger — на колеса, Stormer-Starstreak — на гусеницы. Эти комплексы войсковой ПВО прикрывают подразделения на театре военных действий от самолетов и вертолетов противника, работают по дронам и дозвуковым крылатым ракетам. Avenger оснащен восьмью ракетами Stinger, зенитным 12,7-мм пулеметом и РЛС. Система обнаружения комплекса — всепогодная, видит цели при любых условиях благодаря встроенному тепловизору. Stormer-Starstreak несет восемь ракет Starstreak HVM и оснащен инфракрасной пассивной системой обнаружения и сопровождения целей ADAD фирмы Thales Optronics. Цель типа "самолет" она видит на дальности около 18 км, типа "вертолет" — 8 км. Ракета выпускается по цели после ее обнаружения практически мгновенно.

Словом, ВСУ стали обладателями мощных западных средств ПВО, пусть и не в желаемом безграничном количестве. С этим как раз большие проблемы.

США на июльском саммите НАТО пообещали Украине еще больше поставок Patriot и NASAMS — по крайней мере, в "болтологическом" формате. А Зеленский все кусает длань дающую: на заседании по военному содействию Украине на авиабазе Рамштайн в Германии он в очередной раз упрекнул Запад в том, что он все еще не передал Киеву "значительное число" обещанных систем ПВО.

А где возьмут США те же обещанные Patriot, если эти ЗРК — одно из самых дефицитных вооружений в их арсенале? Их точное количество неизвестно, но, по данным из открытых источников, США развернули по всему миру аж 14 систем Patriot. Где средства ПВО возьмет Европа, если после холодной войны ее оборонная промышленность законсервировалась и к началу СВО на Украине оказалась далеко не в бодром состоянии? Страны ЕС еще полтора года назад одна за другой начали жаловаться на то, что исчерпали возможность поставлять оружие на Украину — их арсеналы практически опустели.

Европейцы сами испытывают дефицит средств ПВО, и начался он не вчера, а около 30 лет назад. В 1980-е годы в Европе как будто не думали на перспективу: мало того, что европейские страны НАТО практически застопорили производство комплексов ПВО, они еще и списали старые — вместе с ракетами

Да, IRIS-T SLM и NASAMS европейцы выпускают, но это далеко не массовое производство. Все, что есть у них, и все, что они могут предложить Украине, грубо говоря, это штучный товар. В 1980–1990-х годах Европа не готовилась к войне, а сегодня опасается, как бы украинский котел не выплеснулся в ее пределы. И верно сказал Зеленский о том, что "за Patriot очередь", — очередь, потому что европейские страны обеспокоены тем, как бы закрыть бреши в своей ПВО и ПРО и свое бы небо залатать. Не до Украины.

В чем дело?

Согласно данным российского Минобороны, применяемые на СВО российские ракеты и беспилотники не только преодолевают фрагментарно восстановленную систему украинской ПВО, но и вполне успешно уничтожают как сами комплексы, так и их РЛС.

Для выведения из строя РЛС российскими войсками применяются противорадиолокационные ракеты, обнаруживающие за сотни километров и поражающие источники радиоизлучения. Истребители ВКС России решают эту задачу ракетами Х-31ПМ и Х-58УШК.

Как ранее сообщал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, на СВО также показала высокую эффективность авиационная ракета класса "воздух — РЛС", разработанная корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Она оснащена новой головной частью, способной поражать все виды целей. Другой источник агентства сообщил, что что в ходе СВО неназванная противорадиолокационная ракета разработки КТРВ продемонстрировала эффективность свыше 98%. Помимо этого, для поражения украинских средств ПВО активно применяют дроны-камикадзе "Ланцет". Так, в июне 2023 года американское издание The Drive признало, что российский дрон уничтожил один из первых поставленных радаров украинской системы IRIS-T. До этого Минобороны России заявляло о том, что расчеты БПЛА подразделения ВДВ выявили позицию ЗРК и нанесли "Ланцетом" удар по ее РЛС. А в мае прошлого года истребитель-перехватчик МиГ-31К уничтожил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" только-только поставленные ЗРК Patriot в Киеве. Эти случаи могут указывать на то, что и Patriot, и IRIS-T на практике, а не в заявлениях их производителей обладают более низкой эффективностью в борьбе с дронами и различными ракетами, чем было разрекламировано в странах НАТО.

Причем и на самой Украине признают, что удается перехватывать все меньшее количество российских ракет.

В мае газета The Wall Street Journal (WSJ) обнародовала статистику командования украинских ВВС. По данным издания, за последние полгода украинские военные, по их утверждениям, якобы перехватили около 46% российских ракет, тогда как в предыдущие шесть месяцев они сообщали о 73% перехватов

Газета пишет, что эффективность украинских средств ПВО падает из-за того, что ВС РФ увеличивают количество применяемых беспилотников и ракет, в том числе трудно поражаемых баллистических. По мнению WSJ, противостояние в воздухе в ходе конфликта теперь сводится к тому, какая из сторон "сможет превзойти другую" по количеству используемых ракет. При этом, как отмечает издание, если "Украина зависит от своих западных союзников, изо всех сил пытающихся производить снаряды", то Россия ни от кого не зависит и "по-прежнему имеет собственные запасы" и свое производство.

Это в том числе касается и ракет для систем ПВО. Зеленский на всех международных площадках ратует за поставки на Украину западных комплексов ПВО и ракет к ним, отмечая их постоянную нехватку. Как заявил бывший советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, "дефицит будет всегда: мы тратим большой запас ЗУР и регулярно проводим дискуссии с западными партнерами относительно пополнения их запасов". И вроде бы Запад слышит Киев, но его "ракетная помощь" больше похожа на издевку. Вот не так давно Лондон заявил о подготовке очередного пакета военной помощи для Украины, в основе которого "650 легких современных многоцелевых ракет LMM Marlet в противовоздушной модификации для усиления ее ПВО". А в НАТО ранее подсчитали, что ВСУ тратят 200 ЗУР в сутки. Можно ли 650 ракет, да еще "растянутых во времени" (первая партия должна быть отправлена Украине в этом году, остальное — в 2025-м), назвать чем-то значимым для ВСУ? Нет.

А вот для Лондона — можно. Как говорится, ничего личного: LMM Marlet введена в эксплуатацию с 2021 года (то есть ракета действительно современная), и ее разработчикам, вероятно, хотелось бы посмотреть на ее реальные возможности в условиях настоящего конфликта. Украина давно уже превратилась в полигон для испытания современного оружия.

Но дело не столько в дефиците, сколько в изначально отсутствующем системном подходе к организации ПВО на Украине. Он включает тактическую ПВО, оперативную, стратегическую, подразумевает единое управление. Этого на Украине нет

А есть парад разношерстных комплексов и систем ПВО, которые применяются украинцами опять-таки не системно, а ситуативно. Причем не без ЧП. В конце августа ВСУ при попытке отразить российскую атаку сбили свой первый истребитель F-16 ракетой ЗРК Patriot. Как заявила украинский нардеп Марьяна Безуглая, это произошло "из-за дискоординации между подразделениями". А вот две внештатные ситуации, которые произошли, вероятно, по причине использования украинскими военными ракет, сбившихся с курса "из-за старости". В ноябре 2022 года стало известно о падении ракеты, выпущенной из украинского С-300, на территории Польши. А в декабре 2022 года ракета этого комплекса упала в Белоруссии.

Однако еще в 2022 году тогда еще председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (сейчас уже бывший) заявлял о том, что США рассматривают вопрос о создании на Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будут сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Но ничего подобного сделано не было. И чем дальше, тем больше такое мероприятие невозможно. Сколько бы комплексов ПВО Запад ни поставил Украине, их все равно будет не хватать для перекрытия всей территории страны (а ведь глобальный смысл работы комплексов ПВО в условиях конфликта именно в этом), не говоря уже о создании эшелонированной обороны. Украина имеет протяженность 1 316 км с запада на восток и ширину 893 км с севера на юг. Разве способны единичные западные системы ПВО обеспечить эту территорию приемлемой защитой? Разумеется, нет. Особенно когда сами являются одними из первостепенных целей для ВС РФ. Те же ЗРК NASAMS и IRIS-T предназначены для работы в эшелонированной системе ПВО, так как, работая "в одиночестве" и без поддержки, эти комплексы сами становятся весьма уязвимыми. Что и происходит в реальности: ВС России уже уничтожили минимум три из семи ранее поставленных Германией Украине IRIS-T. Так что 17 дополнительных ЗРК "от Шольца" погоды, конечно же, не сделают: работать они будут (если вообще доедут до Украины) именно в одиночестве, а систему ПВО/ПРО, очевидно, никто организовывать на Украине в реальности, а не на словах не собирается. Все, что остается ВСУ, — довольствоваться "подарками" (или подачками?) натовских покровителей и прикрывать ими только какие-то ключевые локации. Да и то — как получится. А получается все хуже и хуже…

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поспешил призвать Североатлантический альянс развернуть свои средства ПВО "для перехвата российских ракет и беспилотников над Украиной". Однако НАТО пока не решается на такой сценарий, опасаясь эскалации с возможным применением ядерного оружия.

Полный текст был опубликован в Вестнике ТАСС "Россия. Юго-Запад"