Грузинские выборы могут стать серьезным ударом для Путина — или, наоборот, для США (The Hill, США)

The Hill: выборы в Грузии грозят стать серьезным ударом для США

Выборы в Грузии станут решающими для ее отношений с Западом, пишет The Hill. США видят в них последний шанс предотвратить разворот страны в сторону России. А эксперты предупреждают, что Запад давно не уделяет Грузии достаточно внимания, сосредоточившись на поддержке Украины.

Лора Келли (Laura Kelly)

Грузия готовится к решающим выборам в конце октября. США и другие демократические силы видят в них последний шанс поставить заслон автократии, вдохновленной президентом Владимиром Путиным.

Считается, что правящая партия “Грузинская мечта” миллиардера Бидзины Иванишвили действует по путинской методичке: подавляет инакомыслие, прибирает к рукам власть и ставит под угрозу вступление Грузии в Европейский союз.

В преддверии выборов партия насаждает конспирологические теории о том, что лидеры США и Европы якобы готовят в стране переворот, чтобы открыть второй фронт против Москвы.

Администрация Байдена ввела санкции против правительства за подавление гражданского общества и свободной прессы и ущемление прав ЛГБТ*-сообщества на уровне законодательства. А Европейский союз приостановил процесс вступления Грузии.

“Режим стал инструментом российской гибридной войны”, — считает Тамара Черголеишвили, соучредитель партии “Федералисты” — одной из примерно дюжины оппозиционных групп. Они едины в своем противостоянии “Грузинской мечте”, но не находят общего языка по поводу стратегии.

“Единственная причина, почему “Грузинская мечта” до сих пор у власти, — это Иванишвили. Получается, что источник власти — Иванишвили, а не грузинский народ, потому что он подмял грузинское государство под себя”, — рассуждает она.

Грузия, крошечная страна с населением примерно 3,7 миллиона человек, долгое время считалась маяком демократических чаяний, расцветших на постсоветском пространстве. На протяжении более 30 лет грузины стремились к сближению с США, Европой и НАТО, несмотря на попытки России и союзных ей автократов расстроить и разорвать эти связи.

Россия занимает почти 20% территории Грузии — она начала свое вторжение в 2008 году, поддержав сепаратистские силы в Южной Осетии и Абхазии, и с тех пор укрепляет свое военное присутствие (в ночь с 7 на 8 августа 2008 вооруженные силы Грузии начали обстреливать Цхинвали; президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению к миру и отправил в республику российские подразделения. — Прим. ИноСМИ).

“Моя симпатия к Грузии исходит из европейской надежды на то, что в скором времени мы увидим марш сильных и стойким демократий по всему миру. Грузия — его неотъемлемая часть”, — сообщил член Палаты представителей и председатель комитета по разведке Майк Тернер (республиканец от Огайо).

В августе Тернер отправился в Тбилиси с вместе сенатором Джин Шахин (демократка от Нью-Гэмпшира), высокопоставленным членом комитета по иностранным делам, чтобы донести до “Грузинской мечты” четкий сигнал: республиканцы и демократы Конгресса едины в стремлении побороться с угрозами грузинской демократии.

“Грузия невероятно важна и непременно должна быть в списке развивающихся демократий, стремящихся в Европу. Если этого не произойдет, если случится некий сбой, это может стать тенденцией, и судьба величайшего демократического проекта с момента падения Берлинской стены будет тревожной”, — сказал Тернер.

Шахин сказала, что Иванишвили отклонил их с Тернером просьбу встретиться в августе. Миллиардер, сколотивший свое состояние в России после распада Советского Союза, — почетный председатель партии и активный участник предвыборной кампании “Грузинской мечты”.

С тех пор, как в июле службы государственной безопасности объявили о расследовании заговора с целью убийства, он выступает из-за пуленепробиваемого стекла. Что характерно, это заявление прозвучало всего через неделю после того, как бывший президент Трамп пережил покушение на митинге в Пенсильвании.

“Больше внимания происходящему здесь и сейчас”

Иванишвили намекнул, что на выборах в США предпочитает Трампа, заявив, что его переизбрание положит конец конфликту на Украине и отменит санкции, введенные администрацией Байдена.

Однако августовский визит Тернера в Тбилиси стал попыткой развенчать мысль о том, что республиканцы будут смотреть на отступление “Грузинской мечты” от демократии сквозь пальцы — в отличие от Демократической партии.

“Достаточно взглянуть на прошлую политику администрации Байдена и администрации Трампа, чтобы понять, что никаких перемен не будет, и что обе партии смотрят на этот вопрос одинаково, — сказал Тернер на пресс-конференции в ходе визита. — Причем это касается как строительства демократических институтов в Грузии, так и поддержки европейской интеграции”.

Среди последних тревожных шагов “Грузинской мечты” — апрельский закон об иностранных агентах, который копирует российский. Кремлевский закон от 2012 года запретил почти все независимые организации гражданского общества и используется для подавления антиправительственных выступлений.

Грузинский закон под названием “О прозрачности иностранного влияния” обязывает все неправительственные организации (НПО), получающие минимум 20% финансирования из иностранных источников, регистрироваться в Министерстве юстиции. По оценкам правительства, в Грузии действует около 30 тысяч НПО, и ожидается, что большинство из них регистрацией побрезгует. За ослушание полагаются штрафы в тысячи долларов, но полный масштаб последствий пока неизвестен.

Противники закона говорят, что это попытка правительства захватить последний из оставшихся в Грузии столпов демократии — гражданское общество и свободную прессу.

“Нам безразлично, если будут заморожены наши активы, мы ожидаем всего — вплоть до арестов”, — заявила исполнительный директор отделения Transparency International в Грузии Эка Гигаури на конференции в Тбилиси в начале сентября. Против самой Гигаури и ее организации развернулась кампания запугивания и травли с обвинениями в иностранном влиянии — в частности, неизвестные вывесили возле ее дома плакаты с ее портретами и текстом “Наша родина не продается”.

В своих показаниях перед сенатским комитетом по иностранным делам 12 сентября Гигаури заявила, что закон об иностранном влиянии отчасти призван затруднить работу независимых наблюдателей на октябрьских выборах.

“Уверена, что есть масса вопросов к честности предстоящих выборов, потому что мы уже сейчас наблюдаем злоупотребление административным ресурсом и нападки на оппозицию, — показала Гигаури. — Считаю, что для большинства грузин эти выборы очень важны. И что на референдуме решается судьба между членством в ЕС и участью страны на российской орбите”.

“Грузинская мечта” дважды переизбиралась с 2012 года. Партия контролирует парламент, наводнила судебную систему своими ставленниками и подчинила себе спецслужбы. Иванишвили и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещали запретить оппозиционные партии, если “Грузинская мечта” добьется успеха в октябре.

“Подавление независимых СМИ, свободы прессы и свободы слова — задача невыполнимая. Невозможно заставить замолчать всех инакомыслящих и все голоса оппозиции, но давайте начистоту: именно этого бы многие и хотели”, — сказал президент и генеральный директор радио “Свобода”** в Тбилиси Стив Капус.

Капус сказал, что пока не ясно, предстоит ли тбилисскому отделению “Свободы”** регистрироваться как иноагенту. Но его организация четко осознает всю угрозу этого закона. Журналистка “Свободы”** Алсу Курмашева была арестована в России за его несоблюдение, однако ее удалось освободить в ходе исторического обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой в августе.

“Следует уделять больше внимания происходящему здесь и сейчас, потому что ставки высоки, и дело касается не только событий в Грузии”, — считает Капус.

Может ли раздробленная оппозиция сплотиться?

Подавляющее большинство населения — почти 89% — поддерживает вступление Грузии в Европейский союз, а положение, обязывающее правительство стремиться в ЕС, было добавлено в конституцию в 2017 году. Кроме того, почти 80% грузин поддерживают членство в НАТО.

“Грузинская мечта” тянет страну в противоположном направлении, однако остается неясным, сможет ли разрозненная политическая оппозиция собрать достаточно голосов для создания правящей коалиции.

Более дюжины политических партий борются за голоса избирателей в надежде преодолеть пятипроцентный барьер. Некоторые оппозиционные партии создают альянсы в надежде увеличить свою долю, не лишая избирателей выбора.

Но грузинская политика издавна славится своей запутанностью и неуправляемостью. Досадная напряженность подпитывается борьбой самолюбий, давними обидами, политическими разногласиями, деловыми интересами или личной неприязнью.

Единое национальное движение считается одной из крупнейших и самых известных оппозиционных сил, но стоит несколько особняком от других партий из-за судьбы своего основателя Михаила Саакашвили (в просторечии просто Миша), бывшего президента, ныне заключенного.

Проевропейский демократ и революционер в начале 2000-х годов, за свое почти десятилетнее президентство Саакашвили впал в немилость из-за параноидального стремления удержать власть любой ценой — вплоть до расправы над политическими противниками. Грузины проголосовали против его партии в 2012 году и выбрали “Грузинскую мечту”.

Сторонники считают больного Саакашвили мучеником и жертвой репрессий “Грузинской мечты” — хотя Европейский суд по правам человека признал, что обвинения в коррупции и расправе над противниками заслуживают внимания.

“Единство — очень хорошее слово, и оппозиция, разумеется, должна сплотиться против “Грузинской мечты”, но это не означает, что выбор должен ограничиваться одним грузинским народом”, — сказала Черголеишвили из оппозиционной партии “Федералисты”.

“Сейчас оппозиция находится в лучшей форме, чем два месяца назад. Создаются альянсы. Главная стратегия заключается в том, чтобы не дать Бидзине [Иванишвили] накалить ситуацию, потому что его козырем был раскол между ним и Мишей — эту карту он и пытается разыграть”, — добавила она.

Соучредитель партии и муж Черголеишвили Гига Бокерия служил при Саакашвили секретарем Совета национальной безопасности. Его судьба — пример того, как пересекаются пути-дорожки в грузинской политике.

Заместитель председателя партии “За Грузию” и глава ее рабочей группы по выборам Натия Мезвришвили заявила, что ее однопартийцы в равной степени пытаются отмежеваться и от “Грузинской мечты”, и от ЕНД, поэтому разговоров о создании коалиции она избегает. Основатель партии Георгий Гахария ранее занимал пост премьер-министра от “Грузинской мечты” с 2019 по 2021 год.

“Мы пойдем на эти выборы сами по себе”, — сказала Мезвришвили.

Главная задача партии, по ее словам, — обеспечить высокую явку, чтобы уберечься от вероятных попыток “Грузинской мечты” сфальсифицировать результаты выборов.

“Ситуация действительно сложная, но мы все еще можем отстоять свои позиции и защитить выборы за счет высокой явки — людям нужно просто прийти и проголосовать”, — сказала она.

“Нам нужна максимально возможная явка, потому что это сработало в 2012 году при ЕНД. Тогда все институты были подчинены партии, и ситуация была почти такой же, но люди пришли на избирательные участки, и высокая явка нарушила сложный процесс подлога. Это должно повториться и сейчас”, — сказала она.

Предвыборный период отметился запугиванием и угрозами расправы, подчеркнула международная наблюдательная миссия в июльском докладе.

Все это тревожит сторонников Грузии на мировой арене. Они предупреждают, что стране не уделяется достаточно внимания, поскольку США и Европа сосредоточились на поддержке Украины против российской спецоперации.

“Риск заключается в том, что если даже такая страна, проамерикански настроенная и со столь обширной народной поддержкой членства в НАТО и ЕС, откатится назад, это станет серьезным испытанием для демократии во всем мире”, — заявил Дэвид Крамер, исполнительный директор Института Джорджа Буша-младшего, который на протяжении восьми лет спонсировал международную конференции по безопасности в Тбилиси.

“И это станет победой для Москвы и поражением для Брюсселя и Вашингтона. Это страна хочет упрочить свое место в Европе, но сейчас оно оказалось под угрозой”, — заключил он.

Уведомление: автор побывала в Грузии в качестве участника 8-й Международной Тбилисской конференции, организованной Институтом Буша, Институтом Маккейна и Грузинским исследовательским центром экономической политики. Проезд, проживание и питание оплачивали устроители конференции. Интервью для статьи были организованы отдельно.

*экстремистская организация, запрещенная в России

**признано в России иноагентом