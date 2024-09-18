США предостерегает Израиль от войны с Ливаном - СМИ

Кабмин Израиля объявил возвращение жителей севера в свои дома новой целью войны с ХАМАС

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от развязывания широкомасштабной войны против Бейрута, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, посол США заявил, что Вашингтон не верит, что более широкий конфликт в Ливане приведет к достижению цели возвращения перемещенных израильтян в их дома на севере страны.

При этом он подчеркнул, что тотальная война с ливанским движением "Хезболла" чревата гораздо более масштабным и затяжным региональным конфликтом.

Как отмечают собеседники портала, Хохштейн дал понять Нетаньяху и министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что США по-прежнему привержены дипломатическому урегулированию ситуации в Ливане "либо вместе с освобождением заложников в Газе и соглашением о прекращении огня, либо самостоятельно".

Как сообщает канцелярия Нетаньяху, он заявил Хохштейну, что будет невозможно вернуть перемещенных израильтян в их дома без фундаментального изменения ситуации с безопасностью на границе с Ливаном.

"Израиль ценит и уважает поддержку администрации Байдена, но, в конце концов, он сделает все необходимое для поддержания своей безопасности и безопасного возвращения жителей севера в свои дома", - заявил премьер-министр Израиля.

В свою очередь Галант сообщил, что возможность дипломатического урегулирования ситуации на северной границе "исчерпана, поскольку "Хезболла" продолжает связывать себя с ХАМАС и отказывается прекратить конфликт". "Следовательно, единственным оставшимся способом вернуть жителей севера в их дома будут военные действия", - отметил министр обороны Израиля.

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности проголосовал во вторник за обновление целей войны с ХАМАС, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном.

"Израиль продолжит действовать для достижения этой цели", - заявили в канцелярии премьер-министра.