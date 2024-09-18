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Интерфакс-АВН

На полигоне на Новой Земле проводятся неядерные взрывные эксперименты, испытания перспективных образцов вооружения - Минобороны РФ

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Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Маяк
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Маяк.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Центральный ядерный полигон РФ, расположенный на архипелаге Новая Земля, отмечает 70-летие со дня образования, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

В соответствии с законом от 27 мая 2000 года "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", Центральный полигон РФ осуществляет подготовку и проведение неядерных взрывных экспериментов, а также испытания перспективных образцов вооружения и военной техники, информирует оборонное ведомство.

"До создания полигона на Новой Земле СССР уже проводил испытания атомного и термоядерного оружия под Семипалатинском, однако его географическое положение накладывало ограничения на проведение испытаний мощных термоядерных зарядов, а также морского оружия, поэтому взоры советских испытателей были направлены на архипелаг в Северном Ледовитом океане. В период с 1954 по 1990 год на Центральном полигоне были проведены испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного взрывов ядерного оружия, суммарная мощность которых составляет 94 процента от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов", - отметили в Минобороны.

Там добавили, что силами созданного из военнослужащих 12-го Главного управления Минобороны РФ сводного расчета ведется работа по рекультивации и экологической реабилитации территорий архипелага, содержащих твердые бытовые отходы, а также проводятся мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба в связи с прошлой хозяйственной деятельностью в Арктической зоне РФ.

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