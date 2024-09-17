«Статус - без вести пропавшие». Близкие ищут тела добровольцев "Эрнеста" и "Гудвина"

Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели бойцов "Эрнеста" и "Гудвина"
Вдова оператора БПЛА с позывным "Гудвин" заявила, что до сих пор неизвестно, где находятся тела ее мужа и второго погибшего добровольца - "Эрнеста". В своем последнем видео добровольцы заявляли, что их отправили в штурмовое подразделение из-за конфликта с начальством. Ситуацией занимается министерство обороны. Сообщалось также о задержании врио командира погибших "Эрнеста" и "Гудвина" Игоря Пузика, но информация оказалась ложной.
Все еще неизвестно, где находятся тела двух добровольцев-специалистов БПЛА с позывными «Эрнест» (Сергей Грицай) и «Гудвин» (Дмитрий Лысаковский), которых, по их же словам, отправили в штурмовое подразделение после конфликта с начальством. Об этом сообщила вдова «Гудвина» с позывным «Ежик» в своем Telegram-канале.
Ситуацией занимается Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны", - отметил представитель Кремля.
По его словам, глава ведомства Андрей Белоусов в курсе произошедшего, от него "были поручения на этот счет".
Задержан ли Игорь "Злой" Пузик
В Telegram-каналах 16 сентября появилась информация о задержании Игоря Пузика с позывным «Злой» - врио командира погибших "Эрнеста" и "Гудвина".
«Игорь Пузик пытался сбежать из зоны СВО через границу с ЛНР», - говорится в сообщении Telegram-канала «Два майора».
Эту информацию опроверг в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
"Коллеги, давайте все-таки проверять информацию, которую вы публикуете. Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности. Хватит хайпожорить…" - призвал Соловьев.
Комментируя сообщения военкоров о задержании Пузика, его жена Екатерина Корниенко заявила, что «травля выходит за все рамки возможного».
«Он [Пузик] находился и находится на ППУ. Так же, как и мы, никуда не перемещались», - добавила Корниенко в своем Telegram-канале.
Жена "Злого" также заявила, что намерена «отстаивать честь, достоинство и честное имя» в России.
«Не истеричными постами и видео. А другими методами, предусмотренными законодательством Российской Федерации», - уточнила Корниенко.
Из операторов БПЛА - в штурмовики
О гибели Грицая и Лысаковского стало известно 13 июля, когда военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале их предсмертное видео.
По словам военнослужащих, они занимались разведкой с помощью БПЛА, однако их отправили на смертельное задание, как они сами сообщили, из-за конфликта с Пузиком. Авторы видео обвинили своего командира в связях с западной разведкой, развале работы полка и коррупции. В ролике они также обвинили некоего Смолкина и его девушку Кристину в торговле наркотиками, о котором якобы знает «все командование» и имеет с этого процент. Лысаковский в видео отметил, что вряд ли вернется из штурма.
«Я [«Эрнест»] и «Гудвин» на данный момент решили идти, потому что есть присяга, есть родина, есть долг. Такие козлы, пусть они себе живут сами», - сказал военнослужащий.
О гибели военнослужащих узнал глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов. Он поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову "разобраться в ситуации», сообщала пресс-служба Минобороны РФ.
Алексей Пермяков