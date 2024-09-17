«Статус - без вести пропавшие». Близкие ищут тела добровольцев "Эрнеста" и "Гудвина"

Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели бойцов "Эрнеста" и "Гудвина"

Вдова оператора БПЛА с позывным "Гудвин" заявила, что до сих пор неизвестно, где находятся тела ее мужа и второго погибшего добровольца - "Эрнеста". В своем последнем видео добровольцы заявляли, что их отправили в штурмовое подразделение из-за конфликта с начальством. Ситуацией занимается министерство обороны. Сообщалось также о задержании врио командира погибших "Эрнеста" и "Гудвина" Игоря Пузика, но информация оказалась ложной.

Все еще неизвестно, где находятся тела двух добровольцев-специалистов БПЛА с позывными «Эрнест» (Сергей Грицай) и «Гудвин» (Дмитрий Лысаковский), которых, по их же словам, отправили в штурмовое подразделение после конфликта с начальством. Об этом сообщила вдова «Гудвина» с позывным «Ежик» в своем Telegram-канале.

«Не могу добиться информации, где тела. Статус наших мужчин сейчас - без вести пропавшие»,

- написала она.

Ситуацией занимается Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны", - отметил представитель Кремля.

По его словам, глава ведомства Андрей Белоусов в курсе произошедшего, от него "были поручения на этот счет".

Задержан ли Игорь "Злой" Пузик

В Telegram-каналах 16 сентября появилась информация о задержании Игоря Пузика с позывным «Злой» - врио командира погибших "Эрнеста" и "Гудвина".

«Игорь Пузик пытался сбежать из зоны СВО через границу с ЛНР», - говорится в сообщении Telegram-канала «Два майора».

Эту информацию опроверг в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

"Коллеги, давайте все-таки проверять информацию, которую вы публикуете. Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности. Хватит хайпожорить…" - призвал Соловьев.

Комментируя сообщения военкоров о задержании Пузика, его жена Екатерина Корниенко заявила, что «травля выходит за все рамки возможного».

«Он [Пузик] находился и находится на ППУ. Так же, как и мы, никуда не перемещались», - добавила Корниенко в своем Telegram-канале.

Жена "Злого" также заявила, что намерена «отстаивать честь, достоинство и честное имя» в России.

«Не истеричными постами и видео. А другими методами, предусмотренными законодательством Российской Федерации», - уточнила Корниенко.

Из операторов БПЛА - в штурмовики

О гибели Грицая и Лысаковского стало известно 13 июля, когда военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале их предсмертное видео.

По словам военнослужащих, они занимались разведкой с помощью БПЛА, однако их отправили на смертельное задание, как они сами сообщили, из-за конфликта с Пузиком. Авторы видео обвинили своего командира в связях с западной разведкой, развале работы полка и коррупции. В ролике они также обвинили некоего Смолкина и его девушку Кристину в торговле наркотиками, о котором якобы знает «все командование» и имеет с этого процент. Лысаковский в видео отметил, что вряд ли вернется из штурма.

«Я [«Эрнест»] и «Гудвин» на данный момент решили идти, потому что есть присяга, есть родина, есть долг. Такие козлы, пусть они себе живут сами», - сказал военнослужащий.

О гибели военнослужащих узнал глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов. Он поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову "разобраться в ситуации», сообщала пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Пермяков