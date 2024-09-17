Штатная численность Вооруженных сил РФ составит почти 2,4 млн человек - указ

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве почти 2 млн 390 тыс. человек, в том числе полтора миллиона военнослужащих.
Указ президента РФ об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих", - говорится в указе президента.
Настоящий документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.