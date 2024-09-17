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Интерфакс-АВН

Штатная численность Вооруженных сил РФ составит почти 2,4 млн человек - указ

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Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве почти 2 млн 390 тыс. человек, в том числе полтора миллиона военнослужащих.

Указ президента РФ об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих", - говорится в указе президента.

Настоящий документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

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