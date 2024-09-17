ЛИЭКС - Альманах "Невидимое измерение". Новый выпуск

Сегодня вышел в свет третий выпуск альманаха "Невидимое измерение" за 2024 г. - первого в России периодического издания, посвященного деятельности разведывательных служб разных стран мира, их сильным и слабым сторонам, успехам и просчетам на разных исторических этапах.
Читайте в выпуске:
• Cтратегическая эмпатия в разведке
• Выявление нелояльных инсайдеров в режимных организациях
• Японское разведывательное сообщество
• Национальная разведка Турции
• О разведывательных кораблях
• Третий угол: рецензия на австралийский телесериал "Пайн Гэп"
• Кого боится БНД: заметки на полях одной книги
Скачайте новый выпуск бесплатно на странице проекта: https://intelligence-express.ru/#almanac