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Интерфакс-АВН

Тегеран готов вернуться к переговорам по возобновлению СВПД при надлежащих условиях - глава МИД Ирана

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Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи считает, что при создании соответствующих условий переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут быть возобновлены.

"Необходимо создать надлежащую основу для возобновления переговоров, и затем мы вступим в переговоры, которые будут проходить на основе той же формулы, которая использовалась в СВПД", - сказал министр в эфире государственного телеканала.

Он пояснил: "СВПД был основан на логике, согласно которой Иран укрепит доверие к своей мирной ядерной программе, а другая сторона отменит санкции. Мы можем вернуться к этой формуле".

"На мой взгляд, СВПД по-прежнему является подходящей основой, которая приведет нас к новому соглашению, - подчеркнул он, добавив, что "все это зависит от того, достигнем ли мы взаимопонимания с европейцами и остальными участниками СВПД, чтобы мы могли возобновить переговоры с равноправной позиции".

Аракчи отметил, что, по его мнению, США "сейчас не готовы к переговорам", поскольку до выборов американского президента осталось мало времени.

"Если потребуется, мы начнем контакты с европейцами и не будем ждать Америку", - заявил он.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

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