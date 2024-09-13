Российско-китайский отряд боевых кораблей провел стрельбы в Японском море в ходе учения "Океан-2024" - Минобороны РФ

Отряд отработал плавание в составе различных строёв, организацию противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Отряды кораблей ВМФ России и ВМС Китая выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Японском море в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024", сообщает Минобороны РФ.

"Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), действуя в составе совместного отряда, отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач СКШУ "Океан-2024" в центральной части Японского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что "российско-китайский отряд боевых кораблей отработал плавание в составе различных строёв, организацию противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны".

"Действуя под единым управлением экипажи кораблей отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с выполнением практической артиллерийской стрельбы, преодолели район с минной опасностью и уничтожили морскую плавающую мину. Российские и китайские моряки также тренировались бороться со скоростными безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами и провели ночные стрельбы по морской цели", - говорится в сообщении.

В составе совместного российско-китайского отряда боевых кораблей действуют корветы "Громкий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и суда обеспечения ТОФ, а также эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И" и судно снабжения "Тайху" ВМС НОАК.