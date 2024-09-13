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Интерфакс-АВН

Лондон разрешит Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по РФ - СМИ

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Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow.
Источник изображения: Thierry Wurtz/MBDA via Reuters

Лондон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Великобритании приняло решение позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям на территории России, сообщает в среду вечером The Guardian со ссылкой на источники.

"Источники в британском правительстве отметили, что уже принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по объектам в России", - информирует издание.

По данным The Guardian, несмотря на принятие решения, неизвестно, когда именно о нем официально объявят, однако это точно не произойдет в пятницу во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Кроме того, как заявили источники издания, совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Лэмми в Киев, прошедший в среду, не состоялся бы, "если бы не было принято положительное решение относительно использования Storm Shadow".

Storm Shadow - англо-французские крылатые ракеты, дальность полета которых составляет примерно 560 км.

В ночь на среду Байден заявил, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В свою очередь Блинкен в интервью телеканалу Sky News сообщил, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Как сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории РФ со стороны Украины.

Песков пообещал соответствующий ответ на возможное разрешение Вашингтоном Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.

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