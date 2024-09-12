Решение США о снятии ограничений на использование Украиной ATACMS для ударов вглубь РФ, скорее всего, уже принято - Песков

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории РФ со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скорее всего, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ ведется информационная компания по формализации уже принятого решения", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев может разрешить Украине использовать ATACMS для ударов по России.