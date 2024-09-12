Застойный "поворотный момент". Военная машина России работает на полную мощность — немецкое производство отстает (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: на подготовку к войне Германии нужно сто лет

Промышленности Германии понадобятся десятилетия, чтобы подготовиться к войне, пишет Der Spiegel со ссылкой на доклад Кильского института мировой экономики. По подсчетам исследователей, на наращивание потенциала вооружений до приемлемого уровня у страны уйдет почти столетие — а мирного будущего для Европы они не ожидают.

Российская оборонная промышленность переживает бум. Германии, напротив, нужно сто лет, чтобы некоторые виды военной техники снова выпускались в достаточном количестве, подсчитали специалисты из Кильского института мировой экономики.

Германии и НАТО грозит опасность последовательного отставания от России в военном отношении. Таков вердикт исследования Кильского института мировой экономики со зловещим заголовком: "Готовы к войне через десятилетия". В нем исследователи под руководством эксперта по вооружениям Гунтрама Вольффа (Guntram Wolff) проанализировали, наметился ли разворот в закупках военной техники после начала российской военной операции на Украине и заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении новой эры.

Вывод экономистов в отношении стран Запада, оказывающих поддержку Киеву, вполне однозначен: "Россия начинает представлять собой все большую угрозу для безопасности НАТО. В то же время мы очень медленно решаем задачу по обеспечению себя вооружением, необходимым для сдерживания". При нынешних темпах закупок Германии потребуется почти сто лет, чтобы нарастить определенный потенциал вооружений. В качестве точки отсчета в исследовании взят 2004 год, поскольку с тех пор, после окончания холодной войны, запасы вооружений в стране резко сократились.

Тогда много говорилось о "дивидендах мира", благодаря чему можно было экономить на обороне. Как подчеркивают исследователи, эти времена позади. Авторы доклада вспоминают предупреждение министра обороны Бориса Писториуса о том, что в ближайшие пять-восемь лет Россия может напасть на НАТО. "Если эта оценка верна, то нынешние темпы закупок неадекватны", — считают они.

Если поставить цель вернуться к уровню запасов по состоянию на 2004 год, например, боевых танков, то при нынешних темпах производства показателей того времени удастся достичь не ранее 2066-го года, по истребителям — в 2038 году, а по артиллерийским гаубицам, которые пользуются большим спросом на Украине, — не ранее 2121 года.

Больше российского высокотехнологичного оружия

Как следует из документа, в России складывается совершенно иная картина. Производственные мощности там возросли до угрожающих размеров. Кильские ученые разработали собственный набор инструментов для количественной оценки этого показателя в зависимости от конкретных видов оружия. Согласно полученным результатам, то, на что у Германии уходят годы, Россия может получать за короткий срок. "Производственные мощности сейчас настолько велики, что они могут произвести весь запас бундесвера чуть более чем за шесть месяцев", — пишут авторы доклада, приводя впечатляющие конкретные примеры.

Сегодня Россия способна выпускать по Украине 10 тысяч ракет и снарядов в день — отчасти благодаря поддержке КНДР, утверждает Der Spiegel. При таком темпе обстрелов весь годовой объем производства Германии будет израсходован максимум через 70 дней. Вопреки распространенному мнению, Москва с начала своей военной операции добилась значительного прогресса в создании современных систем вооружений. По данным автора доклада, мощности по производству беспилотников увеличились более чем в шесть раз. "В случае установления режима прекращения огня на Украине российские военные запасы будут расти беспрецедентными темпами", — предупреждают исследователи.

"Учитывая российскую агрессию, было бы небрежно и безответственно действовать по привычному сценарию"

Президент России Владимир Путин поставил страну на рельсы военной экономики. Это произошло параллельно с объявлением всеобщей мобилизации осенью 2022 года, когда он, должно быть, понял, что военная операция не закончится так скоро, как изначально планировалось. По мнению коллектива авторов доклада, только с назначением Писториуса на пост министра обороны в Германии началось настоящее перевооружение. Однако, несмотря на достигнутые под его руководством успехи, эксперты не считают их достаточными.

Закупки по-прежнему проводятся "медленно и с бюрократическими препонами", контракты заключаются слишком неторопливо, а расходы преимущественно направляются на авиацию. Это необходимо изменить. "Учитывая российскую агрессию, было бы небрежно и безответственно действовать по привычному сценарию", — говорится в документе.

Никакой европейской военной экономики

Закупки должны быть в намного большей степени ориентированы на Европу. Нельзя содержать двенадцать различных танков в 27 странах-членах ЕС в надежде на то, что каждая из них сохранит собственные возможности по производству танков. Нужно заказывать больше, чтобы производители могли наращивать мощности.

Специалисты Кильского института отвергают идею чрезмерного влияния государства на производство оружия. Они также оспаривают ряд утверждений документа об оборонной промышленности Германии, который сейчас разрабатывается правительством. Так, в кильском докладе говорится, что нужно отдавать предпочтение "рыночным силам с конкуренцией и трансграничными заказами", а не соображениям европейской военной экономики.

Новая гонка вооружений потребует много денег: исследователи не питают иллюзий на этот счет. Специальный фонд в размере ста миллиардов евро, о котором канцлер Шольц объявил в феврале 2022 года, скоро будет исчерпан. Поэтому оборонным компаниям срочно нужна ясность в вопросе о том, что будет дальше. "Что сейчас нужно Европе, помимо специального фонда, так это постоянное, значительное и немедленное увеличение регулярных расходов Германии на оборону как минимум до 2% ВВП", — считают в Кильском институте.

Для Германии, как поясняет его глава Мориц Шуларик (Moritz Schularick), это означает "соответствующий оборонный бюджет в размере не менее ста миллиардов евро в год". Высказанные в докладе оценки и рекомендации отражают неудобную правду, которую сложно признать "светофорной" коалиции: правительство предпринимает недостаточно усилий, чтобы соответствовать новым геополитическим реалиям. Представители оборонной промышленности, получающие рекордные прибыли, должны быть довольны.

Упомянутые в докладе допущения позволяют предположить, что в обозримом будущем Европу и весь мир не ждут более мирные времена. Возникающая в результате спираль наращивания вооружений — удручающая перспектива. Но, вероятно, на сегодняшний день наиболее реалистичная.

Автор статьи: Геральд Трауфеттер (Gerald Traufetter)