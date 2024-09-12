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Вестник Мордовии

"Украинская пилорама" - танки Т-64 ВСУ - на грани вымирания

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Первые танки семейства Т-64 стали поступать на вооружение Советской армии еще в 1966 году. Затем они совершенствовались. Появлялись модификации Т-64А, Т-64Б, Т-64БВ. Установленное вначале 115-мм орудие заменили на 125-мм пушку. Совершенствовались прицелы. После 1985 года стали навешивать динамическую защиту "Контакт-1". Но до прекращения серийного производства в 1987 году неизменным оставалось "сердце" танка - 700-сильный двигатель 5ТДФ, прозванный за характерный звук "пилорамой".

Еще в советские годы на потяжелевшие "шестьдесят четвертые" пытались ставить 6ТД мощностью 1000 л.с. Однако модернизированные таким образом боевые машины большого распространения тогда не получили.

После 1991 года, когда Киев в одностороннем порядке присвоил себе все находившееся на территории Украины военное имущество, военное ведомство вновь созданного государства решило (правда, не сразу) сделать именно Т-64 своим основным боевым танком. В Харькове в уже начавшую устаревать технику пытались вдохнуть новую жизнь, в результате появился "Булат БМ".

Интересно, что, распродав значительную часть имевшихся Т-72, ВСУ хотели начать поставки за рубеж и Т-64. Но особых успехов в этом направлении не наблюдалось.

С 2014 года танки этой модели участвовали в карательных операциях на Донбассе. Авантюра по усмирению народных республик, жители которых не хотели иметь ничего общего с необандеровцами, обошлась формированиям киевского режима, по разным оценкам, в 200 потерянных машин.

К началу Специальной военной операции удалось поставить в строй около 770 штук. Несмотря на установку некоторого современного оборудования, вроде тепловизоров, радиостанций и др. на часть из них, все равно они оставались устаревшими, прежде всего, в плане защиты. Поэтому потери были значительными. По некоторым оценкам, сейчас в строю их может оставаться около трех сотен. Правда, не факт, что все они исправны. И, если ВСУ попытаются их активно задействовать, то в течении несколько месяцев подавляющая часть имеющегося парка обнулится.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
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