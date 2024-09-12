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Интерфакс-АВН

Администрация США прорабатывает вопрос о снятии ограничений для Украины на удары вглубь России - Байден

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © Erin Schaff-Pool/ Getty Images

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Мы прорабатываем этот вопрос прямо сейчас", - заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Sky News сообщил, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Он подчеркнул, что Вашингтону необходимо учитывать, могут ли вооруженные силы Украины использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

"Все эти факторы должны учитываться при принятии решений. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы адаптировали и скорректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим - так что на данном этапе это (разрешение на удары вглубь России - ИФ) не исключено", - заявил Блинкен.

Между тем, группа республиканцев палаты представителей США обратилась к Байдену с призывом снять ограничения на использование предоставленных Вашингтоном систем вооружений большой дальности и позволить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России.

"Администрации давно пора изменить курс и отменить оставшиеся ограничения на использование Украиной предоставленного США оружия", - написали законодатели.

По их мнению, "опасения администрации по поводу эскалации" конфликта безосновательны.

Письмо подписали председатели комитетов палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, по разведке Майкл Тернер, по вооруженным силам Майк Роджерс, председатели подкомитетов палаты представителей по ассигнованиям Кен Калверт, по иностранным делам Томас Кин и Ричард Хадсон.

Госсекретарь США в среду вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми посетит Киев.

Великобритания также рассматривает вопрос о том, разрешить ли Украине наносить более дальние удары по территории России с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow.

Как сообщает телеканал CNN, Блинкен заявил, что ожидает обсуждения этой темы на встрече Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в пятницу в Вашингтоне.

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