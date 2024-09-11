R7 – новое казино, запущенное на платформе собственного производства. У сайта есть лицензия на деятельность в интернете от известной игорной комиссии. Воспользоваться его услугами могут геймеры от 18 лет и старше. Площадка работает практически во всех странах, но ориентируется на граждан стран бывшего СССР. В ассортимент добавлены сотни автоматов, настольных игр и карточных дисциплин. Они разработаны топовыми провайдерами с отличной репутацией, так что функционируют без сбоев и технических проблем. Зайти в r7 casino и поиграть онлайн в видеослоты может каждый желающий, но для запуска платных версий аппаратов понадобится создать учетную запись и внести кеш на баланс.

Финансовые операции в казино Р7

В Р7 казино доступны актуальные на данный момент методы оплаты. Безналичные финансовые операции можно проводить при помощи банковских карт (дебетовых, кредитных), электронных кошельков, мобильных переводов, сервисов онлайн-банкинга и даже криптовалютных токенов. Поддерживаются Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Solana и прочие ходовые на сегодня монеты. Осуществляются транзакции через меню кассы. При внесении депозитов средства поступают на счет очень быстро. Обычно ждать дольше десяти минут не приходится. Заявки на вывод выигрышей тоже обрабатываются крайне оперативно. Если игрок часто посещает официальный сайт, имеет определенный уровень в программе лояльности и проявляет высокий уровень активности, то его запросы получают приоритет в очереди на рассмотрение.

Безопасность платежных и персональных данных

В R7 Casino применяются передовые системы безопасности персональных и платежных данных. Например, финансовые операции, проводимые с использованием банковских карточек, защищены протоколом PCI DSS. Задействован 256-битный алгоритм шифрования. На сервере установлено антивирусное программное обеспечение с самыми последними базами, которым проверяется загружаемый контент. Предусмотрен и антифрод.

Персональные сведения игроков (ФИО, дата рождения, адрес) никогда не разглашаются третьим лицам. Этот аспект регулируется политикой конфиденциальности. Казино рекомендует ознакомиться с ней каждому, кто планирует регистрироваться и вести игру на реальные деньги. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, то на них ответит служба технической поддержки. Она работает в круглосуточном режиме.

Служба технической поддержки в казино Р7

Менеджеры саппорта предоставляют развернутые ответы на вопросы, а также консультируют пользователей при возникновении у них проблем с платежами, работоспособностью автоматов, бонусами и процессом их отыгрыша, верификацией и т.д. Связаться с сотрудником техподдержки можно несколькими способами:

по электронной почте;

по номеру телефона;

в соцсети или мессенджере;

в онлайн-чате на официальном сайте.

R7 – казино, которое идет на встречу клиентам, дарит приветственные бонусы и часто запускает выгодные акции, лотереи и прочие ивенты.