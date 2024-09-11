КНДР намерена непрерывно укреплять ядерные силы - Ким Чен Ын

Пекин. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в программной речи, приуроченной ко Дню основания КНДР, подчеркнул, что в условиях нагнетания внешних угроз необходимо укреплять обороноспособность государства, в том числе путем развития и совершенствования ядерного оружия.

"КНДР будет непрерывно укреплять ядерные силы, способные последовательно реагировать на любые угрожающие действия государств-противников, обладающих ядерным оружием, и удваивать меры и усилия для того, чтобы все вооруженные силы государства, включая ядерные, находились в полной боевой готовности", - заявил Ким Чен Ын.

Он сказал, что по мере расширения "военного альянса во главе с США", обстановка безопасности в регионе оценивается Пхеньяном как все более "угрожающая".

"Сейчас мы незыблемо претворяем в жизнь политику строительства ядерных вооруженных сил, суть которой заключается в увеличении количества ядерного оружия в геометрической прогрессии, а ядерные боевые вооруженные силы Республики работают в рамках монолитной системы командования и контроля", - заявил он.

В то же время, Ким Чен Ын обратил внимание на то что ядерные силы необходимы КНДР "как средство самозащиты", она "никому не угрожает", однако страна "постоянно подвергается ядерным угрозам".

Он заверил, что в сложившихся условиях военная мощь страны "будет стремительно и продолжительно развиваться", поскольку она является "долгом и правом на существование".