Войти
Интерфакс-АВН

КНДР намерена непрерывно укреплять ядерные силы - Ким Чен Ын

359
0
0
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18»
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Пекин. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в программной речи, приуроченной ко Дню основания КНДР, подчеркнул, что в условиях нагнетания внешних угроз необходимо укреплять обороноспособность государства, в том числе путем развития и совершенствования ядерного оружия.

"КНДР будет непрерывно укреплять ядерные силы, способные последовательно реагировать на любые угрожающие действия государств-противников, обладающих ядерным оружием, и удваивать меры и усилия для того, чтобы все вооруженные силы государства, включая ядерные, находились в полной боевой готовности", - заявил Ким Чен Ын.

Он сказал, что по мере расширения "военного альянса во главе с США", обстановка безопасности в регионе оценивается Пхеньяном как все более "угрожающая".

"Сейчас мы незыблемо претворяем в жизнь политику строительства ядерных вооруженных сил, суть которой заключается в увеличении количества ядерного оружия в геометрической прогрессии, а ядерные боевые вооруженные силы Республики работают в рамках монолитной системы командования и контроля", - заявил он.

В то же время, Ким Чен Ын обратил внимание на то что ядерные силы необходимы КНДР "как средство самозащиты", она "никому не угрожает", однако страна "постоянно подвергается ядерным угрозам".

Он заверил, что в сложившихся условиях военная мощь страны "будет стремительно и продолжительно развиваться", поскольку она является "долгом и правом на существование".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 17:25
  • 4520
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 11:31
  • 1
Китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа
  • 11.09 11:22
  • 1
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 11.09 09:35
  • 0
Освобождение Донбасса – цель номер один
  • 11.09 08:27
  • 1
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
  • 11.09 07:52
  • 1
"Президент принял решение": Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной
  • 11.09 07:47
  • 1
Песков: у РФ и Украины не было четких договоренностей об ударах по объектам энергетики
  • 11.09 06:28
  • 1
На пути к повышенной защищённости: превращение вездехода «Сармат-3» в бронемашину
  • 11.09 03:31
  • 0
О текущих задачах ВСУ в ходе СВО
  • 11.09 01:14
  • 0
Ответ на "«Т-72 заметно не хватает одной пары рук»: в словацком издании сравнили танк с Leopard 2A4"
  • 10.09 22:49
  • 1
Финский плацдарм: маневренное боевое применение
  • 10.09 21:15
  • 0
Ответ на "Какой будет новая ядерная доктрина России"
  • 10.09 14:41
  • 0
Волонтер – это призвание
  • 10.09 09:00
  • 2
Какой будет новая ядерная доктрина России
  • 10.09 07:42
  • 2
Хоть в лепешку расшибись: Путин послал "Байкалу" сигнал, но самолет без двигателя даже по указу президента не взлетит