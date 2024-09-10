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Интерфакс-АВН

SpaceX отправит космический корабль на Марс через два года - Маск

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Ракета-носитель с кораблем Starship
Ракета-носитель с кораблем Starship.
Источник изображения: AP Photo/ Eric Gay

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Космические корабли Starship американской SpaceX впервые отправятся на Марс через два года, написал в социальной сети X глава компании Илон Маск.

Сроки соответствуют открытию следующего "окна" для полетов на эту планету, отметил миллиардер.

Сейчас Марс находится примерно в 212 млн км от Земли, однако через два года это расстояние сократится до 56 млн км. Для сравнения: Луна находится примерно в 386 тыс. км от нашей планеты.

По словам Маска, предстоящие полеты нужны для тестирования посадки и будут непилотируемыми. "Если все пройдет хорошо, первые пилотируемые полеты состоятся через четыре года", - написал он.

После этого частота полетов будет расти экспоненциально с тем, чтобы примерно через 20 лет построить на Марсе самодостаточный город, сказал глава SpaceX.

"Мультипланетарность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания, поскольку мы больше не будем хранить все яйца, буквально и метаболически (вероятно, "метафорически" - ИФ), на одной планете", - заявил Маск.

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