Путин и Лукашенко одинаково оценивают ситуацию в мире и понимают степень угроз - госсекретарь СБ Белоруссии

Минск. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко одинаково оценивают текущую ситуацию в мире и стоящие перед двумя странами вызовы и угрозы, это будет отражено в новой Концепции безопасности Союзного государства, заявил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Главная задача этого документа - сохранить мир и обеспечить безопасность на территории Союзного государства. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин одинаково оценивают сегодня мировые события и понимают всю степень угроз, которые, к сожалению, исходят прежде всего от США", - сказал Вольфович в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"И в Концепции безопасности Союзного государства изложено наше видение, наше отношение и наши взгляды на ту политику, которую проводят по отношению к нашим странам Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза, и входящие в блок НАТО государства. Видя их агрессивную настроенность к нашим государствам, все это также учтено и изложено в Концепции безопасности союзного государства", - сказал Вольфович.