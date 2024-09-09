Все танки в армии Белоруссии оснастят зашитой от БПЛА - Минобороны

Минск. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Все стоящие на вооружении в ВС Белоруссии танки будут оборудованы защитой от беспилотных летательных аппаратов, сообщил начальник бронетанкового управления белорусского Минобороны полковник Виталий Кильчевский.

"В настоящее время тактико-технические характеристики современных танков по огневой мощи, передвижению на поле боя отвечают требованиям современных военных конфликтов. С развитием дронов, FPV-дронов нами предпринимаются меры по защите танков", - сказал Кильчевский в воскресенье в эфире телеканала Минобороны Белоруссии "ВоенТВ".

По его словам, "в настоящее время образцы поступили в воинские части, принято решение об обеспечении 100% техники данными видами защиты".