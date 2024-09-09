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Интерфакс-АВН

Индия располагает 172 ядерными боеголовками - эксперты

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Запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии. Архивное фото
Запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : DRDO/Nampi/Savvy

Вашингтон. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Ядерный арсенал Индии на данный момент состоит из 172 ядерных боеголовок, следует из исследования экспертов, опубликованного в Бюллетене американских ученых-атомщиков.

"Индия продолжает модернизировать свой ядерный арсенал (...) На основе имеющейся информации о структуре и стратегии ее ядерных сил доставки мы оцениваем, что Индия произвела порядка 172 ядерных боеголовок. Ей понадобится еще больше боеголовок для оснащения новых ракет, которые она в настоящее время разрабатывает", - говорится в докладе.

По данным американских экспертов, 48 истребителей-бомбардировщиков ВВС Индии Mirage 2000H и Jaguar IS могут нести по одной ядерной бомбе мощностью 12 килотонн. 80 баллистических ракеты наземного базирования классов Pritvi и Agni с дальностью от 250 до 3,5 тыс. км способны доставить к цели ядерный боезаряд мощностью от 10 до 40 килотонн. Подлодки в составе ВМС Индии оснащены баллистическими ракетами с 24 ядерными боеголовками.

Кроме того, в ядерном арсенале Индии имеется еще 20 ядерных боеприпасов, указывается в докладе.

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Страны
Индия
США
Продукция
Mirage-2000
SEPECAT Jaguar
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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