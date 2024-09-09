Подготовка США к военным учениям по сценарию ядерной войны вынуждает КНДР совершенствовать свой потенциал сдерживания - северокорейский МИД

Пекин. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - МИД КНДР обеспокоен в связи с проведением консультативной группой по стратегии расширенного сдерживания США и Южной Кореи условных учений по сценарию ядерной войны, предупредив, что это вынуждает Пхеньян реализовать практические ответные меры, сообщило агентство ЦТАК.

"МИД КНДР выражает серьезную озабоченность, решительно осуждает и отвергает безрассудное поведение враждебных сил, которые откровенными попытками подготовки к ядерной атаке на суверенное государство нарушают стратегическую стабильность в регионе, повышают возможность ядерного столкновения", - говорится в распространенном ЦТАК заявлении отдела информации северокорейского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что нынешняя ситуация, когда США под вывеской "сдерживания" настойчиво ищут предлоги для применения ядерного оружия против КНДР, "говорит нам о необходимости обладания стратегическими и более смертоносными ядерными силами сдерживания для последовательной защиты суверенитета и интересов безопасности государства".