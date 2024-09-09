США в вопросах соглашения по Газе усилили давление на Израиль, поскольку не могут договориться с ХАМАС - СМИ

Иерусалим. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - США не могут договориться с движением ХАМАС по вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников, это побудило их усилить давление на Израиль, пишет The Jerusalem Post, ссылаясь на израильских чиновников.

Источники прокомментировали заявление директора ЦРУ Билла Бернса, который заявил, что в ближайшее время будут представлены новые рамки соглашения по Газе.

"Если бы они могли напрямую договориться с ХАМАС об освобождении американских граждан, удерживаемых в заложниках, они, вероятно, сделали бы это", - приводит издание слова источника из числа израильских официальных представителей.

Он добавил: "Сейчас они (американцы - ИФ) предпочитают оказывать давление на Израиль, а не на ХАМАС (...). Похоже, Вашингтон чувствует себя беспомощным по отношению к ХАМАС и решает оказать давление на Израиль, который уже продемонстрировал готовность пойти на уступки ради сделки".

Источники газеты считают, что до обнаружения в секторе Газа тел шести убитых заложников американская администрация "демонстрировала оптимизм, даже восхваляла Израиль и подчеркивала, что ХАМАС был той стороной, которая должна была пойти на компромисс, однако казнь шести заложников значительно изменила тональность".

Бернс, выступая в Лондоне на мероприятии, организованном Financial Times, заявил, что США совместно с египетскими и катарскими посредниками прилагают усилия к тому, чтобы "попытаться усовершенствовать" рамки соглашения по прекращению огня и заложникам в секторе Газа, "добавить в них больше деталей и придать им форму (...), в которой руководители обеих сторон увидят ценность продвижения вперед".