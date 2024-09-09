США планируют до конца года провести новое испытание гиперзвукового оружия - Пентагон

США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

Вашингтон. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Армия США до конца года планирует провести очередное испытание гиперзвукового оружия, следует из данных Пентагона.

По данным Минобороны США, американская армия намерена провести еще одно испытание своего гиперзвукового оружия большой дальности к концу 2024 года, чтобы решить, следует ли передать его на вооружение первому подразделению в следующем году.

По имеющимся данным, речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе дальнего действия (LRHW) Dark Eagle, разрабатываемом для оснащения армии и ВМС США.