Войти
Интерфакс-АВН

Спускаемая капсула корабля Starliner совершила успешную посадку - NASA

260
0
0
Компьютерная визуализация американского транспортного космического корабля CST-100 Starliner
Компьютерная визуализация американского транспортного космического корабля CST-100 Starliner.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain NASA

Вашингтон. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Спускаемая капсула проблемного тестового корабля CST-100 Starliner компании Boeing без экипажа в субботу после отстыковки от Международной космической станции (МКС) в 07:01 мск совершила мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщило NASA.

Мягкая посадка с помощью парашютной системы была осуществлена примерно через шесть часов после отстыковки от станции, которая была проведена в 01:04 мск.

Как ранее сообщало NASA, члены экипажа корабля - астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс останутся на МКС до февраля 2025 года.

"Решение оставить Бутча и Суни на борту МКС и вернуть Starliner компании Boeing домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности", - заявил глава NASA Билл Нельсон. Астронавты вернутся на Землю на борту космического корабля компании SpaceX с двумя другими членами экипажа в рамках сокращенной миссии Crew-9 в феврале 2025 года.

В этих целях вместо четырех человек на корабле Crew Dragon 24 сентября на МКС отправятся только астронавт NASA Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов.

Хейг будет командиром экипажа, Горбунов полетит в качестве специалиста миссии.

Корабль Starliner в рамках первого тестового полета с астронавтами был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение экипажа было отложено.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"