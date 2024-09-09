Спускаемая капсула корабля Starliner совершила успешную посадку - NASA

Вашингтон. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Спускаемая капсула проблемного тестового корабля CST-100 Starliner компании Boeing без экипажа в субботу после отстыковки от Международной космической станции (МКС) в 07:01 мск совершила мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщило NASA.

Мягкая посадка с помощью парашютной системы была осуществлена примерно через шесть часов после отстыковки от станции, которая была проведена в 01:04 мск.

Как ранее сообщало NASA, члены экипажа корабля - астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс останутся на МКС до февраля 2025 года.

"Решение оставить Бутча и Суни на борту МКС и вернуть Starliner компании Boeing домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности", - заявил глава NASA Билл Нельсон. Астронавты вернутся на Землю на борту космического корабля компании SpaceX с двумя другими членами экипажа в рамках сокращенной миссии Crew-9 в феврале 2025 года.

В этих целях вместо четырех человек на корабле Crew Dragon 24 сентября на МКС отправятся только астронавт NASA Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов.

Хейг будет командиром экипажа, Горбунов полетит в качестве специалиста миссии.

Корабль Starliner в рамках первого тестового полета с астронавтами был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение экипажа было отложено.